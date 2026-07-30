Sân bay Long Thành tuyển nhân viên phục vụ phòng VIP

Ngày 30.7, Hội đồng tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã ra thông báo về việc tuyển dụng lao động, làm việc tại 2 vị trí: đó là nhân viên thông tin trợ giúp và nhân viên phục vụ phòng VIP.

Đến nay đã có hơn 250 người trúng tuyển và bố trí vào làm việc tại sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Yêu cầu chung: là công dân Việt Nam; có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, nhân thân tốt; không trong thời gian bị khởi tố, truy tổ, thi hành án hình sự hoặc chưa hết thời gian xóa án hình sự; không mắc các tệ nạn xã hội; không nghiện ma túy và các chất gây nghiện bị cấm; có đủ sức khỏe (loại I, II), ngoại hình phù hợp để phục vụ công tác lâu dài.

Về trình độ: có trình độ chuyên môn về tiếng Anh, tin học phù hợp với từng chức danh tuyển dụng; đồng thời yêu cầu các chứng chỉ phải còn thời hạn. Và không chấp nhận các chứng chỉ Anh ngữ thi trực tuyến hoặc không thi tập trung trực tiếp tại cơ sở được tổ chức thi.

Thời gian nhận hồ sơ từ 30.7.2026 - 15.8.2026. Ứng việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng sân bay Long Thành: số 2 Sông Đáy, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; hoặc chuyển phát nhanh theo hình thức đảm bảo đến địa chỉ trên.

Sân bay Long Thành đang tất bật tuyển dụng lao động để chuẩn bị cho việc khai thác vào cuối năm 2026 ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, từ tháng 4.2026, sân bay Long Thành bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe và vận hành thiết bị mặt đất (xe điện, xe cẩu tự hành, cứu hỏa, cứu thương); nhân viên phòng cháy chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật...

Sau nhiều lần tuyển dụng, đến nay đã có hơn 250 người trúng tuyển và bố trí vào làm việc tại sân bay Long Thành.

Cuối năm 2026 khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở phường Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Công trình sân bay về đêm ẢNH: ACV

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ hai. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1.

Hiện giai đoạn 1 đang dần về đích, dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Theo ACV, trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển gần 14.000 lao động ở 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực cảng hàng không: 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay: 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không: 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không: 8.909 người; lĩnh vực cảng vụ hàng không: 190 người. Ngoài ra, cần tuyển ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.