Sân bay Long Thành tiếp nhận nhân sự mới

Ngày 13.7, Cảng hàng không Long Thành, đơn vị quản lý vận hành sân bay Long Thành, thuộc Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ tiếp nhận nhân sự mới. Theo đó, tổng cộng có 80 người được tiếp nhận về 8 phòng, 4 trung tâm của Cảng hàng không Long Thành.

Các nhân sự mới tại buổi tiếp nhận ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG LONG THÀNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Cảng hàng không Long Thành, cho biết đây là đợt tiếp nhận nhân sự lần thứ tư, nâng tổng số nhân sự mới được tiếp nhận lên hơn 250 người.

Trước đó, vào tháng 4.2026, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ra thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành.

Đây là lần thứ tư Cảng hàng không Long Thành tiếp nhận nhân sự ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG LONG THÀNH

Các vị trí tuyển dụng gồm: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe và vận hành thiết bị mặt đất (xe điện, xe cẩu tự hành, cứu hỏa, cứu thương); nhân viên phòng cháy chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Về tiêu chuẩn chung: là công dân Việt Nam, không quá 30 hoặc 35 tuổi; lý lịch rõ ràng; tốt nghiệp THPT; có kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản; có đủ sức khỏe; tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Đối với tiêu chuẩn riêng như bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ, ngoại ngữ, thì tùy theo từng vị trí sẽ có những yêu cầu khác nhau.

Hiện nhân sự mới tại Cảng hàng không Long Thành đã hơn 250 người ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG LONG THÀNH

Cuối năm 2026 khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ hai. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1.

Hiện giai đoạn 1 đang dần về đích, dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Theo ACV, trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển gần 14.000 lao động ở 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực cảng hàng không: 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay: 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không: 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không: 8.909 người; lĩnh vực cảng vụ hàng không: 190 người. Ngoài ra, cần tuyển ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.

Đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ga hành khách

Cũng trong ngày 13.7, (ACV) tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ, thúc đẩy các giải pháp thi công, thống nhất đẩy nhanh công tác triển khai hạng mục hệ thống thiết bị nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành.

Lãnh đạo ACV chủ trì buổi làm việc bàn phương án đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga hành khách ẢNH: ACV

Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Nguyễn Cao Cường và quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng chủ trì. Tham dự còn có các lãnh đạo của ACV, Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cùng đại diện các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tham gia triển khai hạng mục này.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai Hệ thống xử lý hành lý (BHS), Hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi (HBS), Hệ thống soi chiếu hành lý xách tay (SSE), công tác kết nối giữa Gói thầu 5.10 với Gói thầu 5.11; và bàn phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc thi công, lắp đặt và kết nối các hệ thống được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.