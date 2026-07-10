Khởi công tuyến đường kết nối 9 xã, phường đến sân bay Long Thành

Sáng 10.7, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng đường ĐT.770B. Đây là tuyến đường mới đi qua 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai để kết nối với sân bay Long Thành; gồm các xã/phường: Xuân Bắc, Gia Kiệm, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Dầu Giây, Bình Lộc và Xuân Lập.

Đường ĐT.770B dài 42,7 km, đi qua 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Dự án đường ĐT.770B dài khoảng 42,7 km được thiết kế 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5 m, tổng mức đầu tư hơn 4.704 tỉ đồng. Điểm đầu giao với ĐT.763, điểm cuối kết nối với quốc lộ 51. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Đường ĐT.770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối khu vực phía bắc và phía đông của thành phố Đồng Nai với quốc lộ 51. Ngoài ra, còn kết nối các tuyến cao tốc, các khu công nghiệp và đặc biệt là kết nối với sân bay Long Thành.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai dự lễ khởi công tuyến đường ĐT.770B ẢNH: LÊ LÂM

"Tuyến đường ĐT.770B khi hoàn thành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại trên địa bàn thành phố, tạo nền tảng để Đồng Nai phát triển trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ hàng không và cửa ngõ giao thương quan trọng của cả nước cũng như khu vực", Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, thành phố Đồng Nai cũng đã tổ chức khởi công 2 dự án hạ tầng quan trọng khác kết nối đến sân bay Long Thành, đó là mở rộng đường ĐT.769 và ĐT.773 lên 6 - 8 làn xe.

Phối cảnh đường ĐT.770B đoạn kết nối với quốc lộ 51 ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

ĐT.769 dài khoảng 30 km, kết nối từ ngã tư Dầu Giây đến quốc lộ 51, tuyến đường đi sát sân bay Long Thành. Đây là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hóa từ Tây nguyên về khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM).

Còn ĐT.773 có chiều 39 km, đi qua địa bàn 6 xã/phường của thành phố Đồng Nai gồm: Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường. Tuyến đường này đóng vai trò kết nối khu vực phía đông nam của thành phố Đồng Nai đến sân bay Long Thành.