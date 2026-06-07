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Thời sự

Mở toàn bộ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu

Lê Lâm
Lê Lâm
07/06/2026 04:31 GMT+7

Nút giao Long Thành, nơi giao nhau giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được mở toàn bộ để khai thác.

Chiều tối 6.6, nút giao Long Thành, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức được mở toàn bộ.

Mở toàn bộ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Nút giao Long Thành vào tối 6.6

ẢNH: LÊ LÂM

Nút giao Long Thành thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đây là là nút giao lớn, nhiều tầng, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông từ các hướng.

Theo đó khi được mở toàn bộ, phương tiện từ các hướng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể lưu thông qua các nút giao để ra các hướng khác, thuận tiện và tiết kiệm được thời gian.

Cụ thể, các phương tiện trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu khi đến nút giao có thể nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi TP.HCM hoặc về Dầu Giây, quốc lộ 1.

Mở toàn bộ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Nút giao Long Thành, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Ngược lại, các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51, cũng có thể vào nút giao rồi để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi về hướng Biên Hòa, Trảng Bom...

Trước đó, chiều 25.5, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp các đơn vị và chủ đầu tư kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án tổ chức giao thông để sớm đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành.

Chỉ cho phương tiện dưới 9 chỗ lưu thông

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, 19,8 km) được khởi công tháng 6.2023.

Mở toàn bộ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 3.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Từ ngày 18.5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thông xe toàn tuyến, rút ngắn khoảng cách từ Biên Hòa đi Bà Rịa chỉ còn khoảng 1 giờ.

Do đang trong quá trình khai thác tạm, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho lưu thông đối với xe dưới 9 chỗ, tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Riêng tại các nhánh kết nối, lực lượng chức năng giới hạn tốc độ tối đa 50km/giờ nhằm bảo đảm an toàn giao thông.


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