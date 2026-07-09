Thông tin mới về 3 cây cầu sắp xây dựng kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Liên quan đến các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối thành phố Đồng Nai với TP.HCM, ngày 9.7, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) khai mạc kỳ họp thứ 3 đã thông qua các nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư.

Tuyến sông Đồng Nai từ cầu Đồng Nai đến cầu Phước Khánh được quy hoạch 7 cây cầu, kết nối Đồng Nai với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, thống nhất tách ra nhiều dự án thành phần đối với 3 dự án xây cầu trên. Cụ thể, phần cầu sẽ đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); còn phần đường dẫn thuộc bên nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng bằng vốn ngân sách.

Trên tuyến sông Đồng Nai từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ (ngăn cách TP.HCM cũ với Đồng Nai) được quy hoạch 7 cây cầu. Tuy nhiên hiện nay mới có 3 cây cầu đã xây dựng và đưa vào khai thác, gồm: cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP.HCM. Riêng cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Điều này khiến kết nối giữa thành phố Đồng Nai với TP.HCM còn nhiều điểm nghẽn, chưa phát huy hết tiềm năng giữa 2 địa phương, gây cản trở cho việc kết nối vùng.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái hiện tại, phục vụ nhu cầu đi lại rất cao giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Do đó, việc các cây cầu Cát Lái, Long Hưng và Phú Mỹ 2 sớm được xây dựng và đi vào khai thác sẽ tăng cường sự kết nối giữa 2 địa phương, khai thác hiệu quả hơn dự án sân bay Long Thành.