Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới về 3 cây cầu sắp xây dựng kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Lê Lâm
Lê Lâm
Dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 đã được HĐND thành phố Đồng Nai thông qua nghị quyết về việc tách nhiều dự án thành phần, phân rõ trách nhiệm từng địa phương và chủ đầu tư.

Liên quan đến các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối thành phố Đồng Nai với TP.HCM, ngày 9.7, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) khai mạc kỳ họp thứ 3 đã thông qua các nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư.

Thông tin mới về 3 cây cầu sắp xây dựng kết nối Đồng Nai với TP.HCM - Ảnh 1.

Tuyến sông Đồng Nai từ cầu Đồng Nai đến cầu Phước Khánh được quy hoạch 7 cây cầu, kết nối Đồng Nai với TP.HCM

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, thống nhất tách ra nhiều dự án thành phần đối với 3 dự án xây cầu trên. Cụ thể, phần cầu sẽ đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); còn phần đường dẫn thuộc bên nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng bằng vốn ngân sách.

Trên tuyến sông Đồng Nai từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ (ngăn cách TP.HCM cũ với Đồng Nai) được quy hoạch 7 cây cầu. Tuy nhiên hiện nay mới có 3 cây cầu đã xây dựng và đưa vào khai thác, gồm: cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP.HCM. Riêng cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Điều này khiến kết nối giữa thành phố Đồng Nai với TP.HCM còn nhiều điểm nghẽn, chưa phát huy hết tiềm năng giữa 2 địa phương, gây cản trở cho việc kết nối vùng.

Thông tin mới về 3 cây cầu sắp xây dựng kết nối Đồng Nai với TP.HCM - Ảnh 2.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái hiện tại, phục vụ nhu cầu đi lại rất cao giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Do đó, việc các cây cầu Cát Lái, Long Hưng và Phú Mỹ 2 sớm được xây dựng và đi vào khai thác sẽ tăng cường sự kết nối giữa 2 địa phương, khai thác hiệu quả hơn dự án sân bay Long Thành.

Tin liên quan

Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đồng loạt tăng vốn đầu tư

Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đồng loạt tăng vốn đầu tư

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đều bắc qua sông Đồng Nai, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Khám phá thêm chủ đề

kết nối Đồng Nai với TP.HCM cầu Cát Lái cầu Long Hưng Sông đồng nai Sân bay Long Thành cầu Phú Mỹ 2

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận