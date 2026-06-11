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Thời sự

Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đồng loạt tăng vốn đầu tư

Lê Lâm
Lê Lâm
11/06/2026 14:07 GMT+7

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đều bắc qua sông Đồng Nai, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ngày 11.6, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng - Ảnh 1.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái hiện tại, kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Cát Lái từ hơn 20.600 tỉ đồng lên hơn 24.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 2.900 tỉ đồng lên hơn 4.400 tỉ đồng.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Long Hưng từ hơn 12.400 tỉ đồng lên hơn 12.700 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 776 tỉ đồng lên hơn 1.500 tỉ đồng.

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đều bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TP.HCM và thành phố Đồng Nai. Đây là 2 dự án quan trọng, đã được động thổ vào tháng 1.2026.

Dự án cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai).

Dự án cầu Long Hưng có điểm đầu tại phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thành phố Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

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