Thành phố Đồng Nai khởi công 3 dự án hạ tầng kết nối sân bay Long Thành

Sáng 30.6, thành phố Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 dự án hạ tầng kết nối sân bay Long Thành, tổng mức đầu tư gần 43,5 tỉ đồng.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Dự án thứ nhất là 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Tuyến đường này thuộc dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM với tổng chiều dài khoảng 44,5 km (nối Bình Phước cũ với Đồng Nai).

Phối cảnh 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Do tuyến đường đi qua khu vực rừng đặc dụng - nơi có nhiều động vật rừng sinh sống, nên ngoài việc làm đường trên cao để không chia cắt sinh cảnh sống, toàn bộ tuyến đường còn được lắp một bức tường chống ồn kèm chắn ánh sáng cao 4 m.

Toàn tuyến đường được lắp tường chống ồn và chắn ánh sáng cao 4 m để hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Dự án thứ hai là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên của dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 tỉnh thành, gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An cũ (sau sáp nhập, hiện còn 3 địa phương là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh). Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài 46 km, đi qua 9 xã, tổng mức đầu tư khoảng 26.200 tỉ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 443 ha, tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ.

Tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn Đồng Nai ẢNH: H.K

Dự án thứ ba là giai đoạn 2 đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 5,7 km. Khi hoàn thành tuyến đường này kết nối trực tiếp quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua đại đô thị Aqua City (quy mô 1.000 ha của Novaland), tạo nên mạng lưới giao thông đa hướng tiếp cận sân bay Long Thành.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh mỗi công trình khởi công hôm nay là hiện thực hóa khát vọng phát triển của Đồng Nai, là minh chứng sống động cho tinh thần quyết tâm, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.