Thành phố Đồng Nai tiếp tục cực tăng trưởng năng động của cả nước

Chiều 19.6, Thành ủy Đồng Nai tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo địa phương và Trung ương trên địa bàn thành phố.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, cho biết năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đặc biệt đối với Đồng Nai, ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương.

Đó là quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngoài ra còn có việc triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Và đặc biệt là việc thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập và lễ công bố thành phố Đồng Nai được tổ chức trọng thể, một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển với tầm nhìn mới, vị thế và khát vọng mới, một cực tăng trưởng mới của khu vực và quốc gia", bà Tôn Ngọc Hạnh nói.

Đồng Nai tổ chức lễ đón nhận Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai vào tối 18.5 ẢNH: BTC

Theo bà Tôn Ngọc Hạnh, thời gian qua thành phố Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến tăng 9,78 %; thu ngân sách nhà nước đạt trên 57.600 tỉ đồng; thu hút đầu tư trong nước đạt trên 830.000 tỉ đồng và vốn FDI đạt trên 1,4 tỉ USD.

Nhiều dự án động lực, dự án đô thị thông minh, nhà ở xã hội tiếp tục được triển khai; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đại diện Báo Thanh Niên (bìa trái) nhận bằng khen từ lãnh đạo thành phố Đồng Nai ẢNH: H.K

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã tặng bằng khen cho Báo Thanh Niên và 3 tập thể, cùng 7 cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền thành lập thành phố Đồng Nai.



