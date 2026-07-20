Sân bay Long Thành: Toàn dự án đang thiếu hụt từ 1.500 - 2.000 công nhân

Ngày 20.7, Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành) cho biết đến nay tổng giá trị sản lượng của dự án sân bay Long Thành đạt khoảng 77,85 % tổng giá trị các hợp đồng đã ký.

Công trường dự án sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Riêng các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt gần 70% giá trị hợp đồng. Về nhân sự, công trường hiện duy trì trung bình 7.170 nhân công trực tiếp.

Thiếu hụt nhân sự

Theo ACV, một trong những khó khăn, vướng mắc lớn hiện nay là công tác huy động nhân sự, khi toàn dự án thiếu hụt từ 1.500 - 2.000 công nhân.

Để đảm bảo tiến độ, ACV đang quyết liệt yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, hướng tới mục tiêu đạt 9.000 công nhân trực tiếp cùng đội ngũ gián tiếp để đẩy nhanh công tác nội nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

Cũng theo ACV, dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng, nhưng thời tiết đang vào mùa mưa nên đặt ra nhiều thách thức đáng kể đối với tiến độ và chất lượng công trình.

Thống kê cho thấy, trong mùa mưa năm 2025, tiến độ thi công đã bị chậm từ 2 - 4 tháng do ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các hạng mục thi công ngoài trời…

Lực lượng công nhân thi công xuyên đêm tại công trường sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình trong mùa mưa, ACV đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện triệt để các biện pháp thi công trong mùa mưa như: lập tiến độ thi công khoa học ngay từ đầu (phân chia rõ từng giai đoạn thi công, dự trù vật tư, nhân lực, tài chính hợp lý, ưu tiên các hạng mục trong nhà vào thời điểm mưa nhiều).

Đồng thời thiết lập hệ thống thoát nước hiệu quả tại công trình, như đào rãnh thoát nước, hố thu nước và bố trí máy bơm nước dự phòng tại các khu vực thi công.

Ngoài ra, ACV cũng yêu cầu các nhà thầu cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và linh hoạt điều chỉnh thi công theo điều kiện thực tế, và có phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh...

Theo ACV, trong thời gian tới, khu vực dự án bước vào cao điểm mùa mưa, dự báo có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động thi công ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công tại hiện trường.

Chủ động đối phó với tình hình trên, ACV cùng Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan đã xây dựng các phương án ứng phó, điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết thực tế. Bên cạnh việc bố trí nhân lực, thiết bị và vật tư, các đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm soát an toàn lao động, duy trì điều kiện thi công liên tục và hạn chế tối đa các tác động bất lợi do thời tiết gây ra.

Khai thác sân bay Long Thành vào cuối năm 2026

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm 2026.