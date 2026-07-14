Vì sao siêu sân bay Long Thành muốn vừa khai thác vừa khắc phục lỗi phát sinh?

Theo đó, trong giai đoạn đầu khai thác - dự kiến từ 1.12 đến tháng 3 năm sau - sân bay Long Thành sẽ chỉ tập trung phục vụ một số lượng hạn chế các chuyến bay nội địa của các hãng tự nguyện đăng ký, trước khi từng bước mở rộng đón các hãng quốc tế vào lịch bay mùa hè tiếp theo.

Các đơn vị thi công đang rốt ráo hoàn thiện những đầu việc cuối cùng để đảm bảo mục tiêu đưa siêu sân bay Long Thành vào khai thác 1.12 ẢNH: ACV

Để đảm bảo mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12, chủ đầu tư đã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế đặc thù: Vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành thử nghiệm và khắc phục các khiếm khuyết còn tồn đọng.

Lý giải về việc chỉ khai thác "nhỏ giọt" ở giai đoạn đầu, lãnh đạo ACV cho biết đây là bước đi bắt buộc để sân bay thực hiện quá trình "chạy roda" (vận hành thử nghiệm thực tế), vừa chạy tàu bay vừa rà soát và khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh.

Một siêu sân bay với quy mô diện tích lên tới 5.000 ha, sở hữu hệ thống hạ tầng công nghệ phức tạp và khổng lồ - đơn cử như hệ thống băng tải hành lý dài tới 22 km nằm sâu dưới hầm nhà ga - có thể tiềm ẩn những xung đột kỹ thuật trong thời gian đầu vận hành. Cùng với đó, hệ thống điện, điều hòa, công nghệ định danh, cho đến các dây chuyền thiết bị hỗ trợ cần phải có thời gian chạy thử trong điều kiện tải trọng thực tế để căn chỉnh, đấu nối hoàn chỉnh và khớp nối trơn tru với nhau.

Nếu lập tức "ép" sân bay vận hành hết công suất ngay từ đầu khi hệ thống chưa ổn định, nguy cơ xảy ra sự cố nghẽn mạng kỹ thuật hoặc mất an toàn bay.

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Cần quy trình chạy ro da nghiêm ngặt

Quyết định thận trọng này của ACV được đúc rút từ bài học thực tiễn tại nhà ga T3 (Tân Sơn Nhất) cũng như kinh nghiệm xương máu từ các siêu sân bay lớn trên thế giới.

Thực tế chứng minh, ngay cả những siêu cảng hàng không hàng đầu thế giới tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay sân bay Đại Hưng của Trung Quốc cũng đều phải mất gần 1 năm hoạt động cầm chừng để vừa chạy vừa sửa lỗi, hoàn thiện dần hệ thống nhà ga.

"Ngay cả một khách sạn quy mô nhỏ khi đi vào hoạt động còn phải mất vài tháng để xử lý các lỗi về điện nước, máy lạnh, thì một siêu nhà ga hàng không đón hàng triệu lượt khách lại càng cần một quy trình chạy rô-da nghiêm ngặt hơn gấp nhiều lần. Do đó, việc khai thác ít chuyến bay ở giai đoạn đầu tại Long Thành là giải pháp kỹ thuật tối ưu để vừa vận hành, vừa sửa lỗi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuẩn bị vững chắc cho việc bứt phá công suất lớn sau này" - đại diện ACV nói.

Từ những phân tích trên, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng và Thủ tướng chấp thuận phương án vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống và khắc phục các tồn tại (defect) đối với dự án sân bay Long Thành.

Siêu Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư toàn bộ 4 giai đoạn lên tới 16 tỉ USD, trong đó riêng giai đoạn 1 đang triển khai chiếm khoảng 4 - 4,2 tỉ USD. Không chỉ gây ấn tượng ở quy mô và kiến trúc, Cảng Long Thành sẽ là nhà ga quốc tế đầu tiên tại Việt Nam áp dụng toàn diện công nghệ định danh VNeID, kết hợp nhận diện mống mắt và vân tay để tối ưu hóa quy trình làm thủ tục, đồng thời mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách.