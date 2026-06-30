ACV đề xuất Tân Sơn Nhất bay nội địa, 'san sẻ' bay quốc tế với Long Thành

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo gửi Chính phủ và các bộ, cho biết đã thành lập Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chi nhánh nhiên liệu hàng không Long Thành và chi nhánh hàng hóa hàng không Long Thành để thực hiện chức năng quản lý, vận hành từ ngày 15.9.

ACV đề xuất phân vai khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành đảm bảo 2 sân bay đều hiệu quả ẢNH: ACV

Các chi nhánh đang trong quá trình tích cực tuyển dụng nhân sự, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 để đảm bảo tiếp quản khai thác đồng bộ sân bay Long Thành. ACV cũng đã ký hợp đồng tư vấn với Liên danh Incheon Airport về thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác.

Về phương án phân chia khai thác, ACV cho biết sẽ khai thác đồng thời giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học. Mục tiêu vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi và đưa sân bay Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Ngoài ra, duy trì hiệu quả của sân bay Tân Sơn Nhất với công suất thiết kế 50 triệu khách/năm đảm bảo dư địa lựa chọn cho các hãng đến sau năm 2030 mà không quá tải. Cụ thể, Tân Sơn Nhất được giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa, mạng bay quốc tế tầm ngắn - trung.

Đáng chú ý, ACV đã chính thức nhận được đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành từ các hãng bay trong nước. Như Vietnam Airlines đã đề xuất chuyển 4 đường bay, gồm: TP.HCM đi sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc), sân bay quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc), sân bay quốc tế Bạch Vân tại Quảng Châu (Trung Quốc), sân bay quốc tế Manila (Philippines).

Vietjet Air đã cam kết duy trì khai thác tối thiểu 2 đường bay quốc tế và Vietravel Airlines sẽ khai thác thương mại tại sân bay quốc tế Long Thành từ cuối năm 2026 và sẽ tăng tần suất khai thác thương mại từ lịch bay mùa hè năm 2027.

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, đại diện 34 hãng đã làm việc, khảo sát để thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vào tháng 12.2026.

Ngoài ra, đầu tháng 6, ACV đã xúc tiến, phối hợp với các đối tác, các hãng bay quốc tế để mở thêm 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến TP.HCM trong giai đoạn trung hạn 2025 - 2030, tập trung vào các thị trường Đài Loan, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mỹ, Thái Lan, châu Âu.

Vừa khai thác, vừa hiệu chỉnh, khắc phục tồn tại

Bên cạnh việc chuyển dịch các đường bay hiện hữu từ sân bay Tân Sơn Nhất khi đưa vào khai thác sân bay Long Thành, phía ACV nhấn mạnh việc đẩy mạnh xúc tiến phát triển thị trường để thiết lập các đường bay thẳng trên được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm cho sân bay Long Thành khoảng 2 triệu khách/năm đến năm 2030. Các tuyến bay tiềm năng tại các khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

Trong giai đoạn 2025 - 2040, dự báo lượng khách từ thị trường Trung Quốc đến Việt Nam tăng trưởng khoảng 9%/năm; Hồng Kông là 9,1%/năm; Nhật Bản là 1,5%/năm; Hàn Quốc là 4,2%/năm; Mỹ là 2,5%/năm; Úc là 0,8%/năm.

Các thị trường này hiện chiếm khoảng 75% tổng thị phần khách quốc tế đến Việt Nam. Với dự báo này, dự kiến bổ sung thêm cho thị trường hàng không Việt Nam khoảng 8,6 triệu khách vào năm 2030, trong đó bổ sung cho Tân Sơn Nhất/Long Thành khoảng 3,2 triệu khách.

Cũng theo ACV, đơn vị tư vấn khai thác và thực tiễn khai thác tại các dự án sân bay lớn cho thấy, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác thương mại, các dự án sân bay lớn vẫn thường cần khoảng 6 - 9 tháng để hoàn thành các thủ tục cấp phép, theo dõi, đánh giá hiệu quả...

“Trong giai đoạn này, các tồn tại khiếm khuyết phát sinh sẽ được nhà thầu và các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục, hiệu chỉnh, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai thác”, lãnh đạo ACV cho biết.

Do đó, ACV đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống, nghiệm thu cấp phép và khắc phục các tồn tại sau hoàn thành đối với sân bay Long Thành.