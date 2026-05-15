'Ghế nóng' ở ACV đã có chủ sau loạt biến động nhân sự cấp cao

Theo đó, ACV quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Hùng, trước đây giữ chức Phó tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách Ban điều hành ACV kể từ 2.2 sau khi ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách ACV, bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông.

Hồi tháng 3, ACV cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, có hiệu lực từ 17.3. Đồng thời, miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. Như vậy, đến nay ACV đã gần như hoàn thành tái cấu trúc bộ máy điều hành sau những biến động về nhân sự cấp cao.

ACV hiện là đơn vị quản lý, khai thác hơn 20 sân bay trên cả nước và là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Trước đó, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã yêu cầu tập ACV trung xử lý dứt điểm hai vấn đề cấp bách. Thứ nhất là kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ACV nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Thứ hai là tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu.

Thủ tướng đồng thời giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu được triển khai đúng tiến độ.







