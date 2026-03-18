Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

ACV thay 'ghế nóng' Chủ tịch sau biến động lớn về nhân sự

Hà Mai
Hà Mai
18/03/2026 16:57 GMT+7

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, có hiệu lực từ 17.3.

Đồng thời, miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT.

ACV thay 'ghế nóng' Chủ tịch sau biến động lớn về nhân sự- Ảnh 1.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV. Hai cá nhân bị điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

ACV công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt

Sau biến động cấp cao, ACV nhanh chóng tái cấu trúc bộ máy điều hành, đặc biệt tại dự án trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trước đó, ông Vũ Phạm Nguyên An được điều động làm Giám đốc Ban Quản lý dự án Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt. Ông Đào Việt Dũng được giao giữ chức Bí thư Đảng ủy ACV.

ACV hiện là đơn vị quản lý, khai thác hơn 20 sân bay trên cả nước và là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Tại cuộc họp ngày 5.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho ACV, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tin liên quan

ACV cùng lúc thay đổi lãnh đạo và kế toán trưởng



Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Khám phá thêm chủ đề

ACV nhân sự ACV Sân bay Long Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận