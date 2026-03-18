ACV thay 'ghế nóng' Chủ tịch sau biến động lớn về nhân sự

Đồng thời, miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV. Hai cá nhân bị điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

ACV công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt

Sau biến động cấp cao, ACV nhanh chóng tái cấu trúc bộ máy điều hành, đặc biệt tại dự án trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trước đó, ông Vũ Phạm Nguyên An được điều động làm Giám đốc Ban Quản lý dự án Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt. Ông Đào Việt Dũng được giao giữ chức Bí thư Đảng ủy ACV.

ACV hiện là đơn vị quản lý, khai thác hơn 20 sân bay trên cả nước và là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Tại cuộc họp ngày 5.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho ACV, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ.