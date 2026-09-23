Thảm bê tông nhựa cầu Phước Khánh, chờ nối thông cao tốc Bến Lức - Long Thành

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Cầu Phước Khánh, mắt xích quan trọng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đang được đẩy nhanh thi công, thảm bê tông nhựa mặt cầu, dự kiến gói thầu này sẽ về đích cuối tháng 9.2026.
Sau hơn 11 năm kể từ ngày khởi công, cầu Phước Khánh - công trình vượt sông Lòng Tàu nối TP.HCM với Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với khoảng 98% khối lượng đã hoàn thành. Rất đông kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công để đưa mắt xích cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành về đích vào cuối tháng 9.2026.
Công trình được khởi công từ năm 2015, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, dự án đã trải qua nhiều năm gián đoạn trước khi được tái khởi động và tăng tốc thi công trở lại.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thành phần lớn các đoạn tuyến và nhiều đoạn đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, khu vực cầu Phước Khánh vẫn là mắt xích còn thiếu, khiến toàn tuyến chưa thể vận hành liên tục. Việc hoàn thành cây cầu sẽ xóa bỏ "điểm nghẽn" quan trọng, giúp phương tiện lưu thông thông suốt từ khu vực miền Tây qua TP.HCM, Đồng Nai.
Trước đó, ngày 5.9, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, dẫn đầu đã kiểm tra thực địa dự án.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, đồng thời bảo đảm chất lượng và công tác nghiệm thu để kịp thông xe toàn tuyến theo kế hoạch.
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