Thảm bê tông nhựa cầu Phước Khánh, chờ nối thông cao tốc Bến Lức - Long Thành

Sau hơn 11 năm kể từ ngày khởi công, cầu Phước Khánh - công trình vượt sông Lòng Tàu nối TP.HCM với Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với khoảng 98% khối lượng đã hoàn thành. Rất đông kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công để đưa mắt xích cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành về đích vào cuối tháng 9.2026.

Cầu Phước Khánh nối xã Bình Khánh (TP.HCM) với xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) là hạng mục quan trọng nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 29.600 tỉ đồng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công trình được khởi công từ năm 2015, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, dự án đã trải qua nhiều năm gián đoạn trước khi được tái khởi động và tăng tốc thi công trở lại.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thành phần lớn các đoạn tuyến và nhiều đoạn đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, khu vực cầu Phước Khánh vẫn là mắt xích còn thiếu, khiến toàn tuyến chưa thể vận hành liên tục. Việc hoàn thành cây cầu sẽ xóa bỏ "điểm nghẽn" quan trọng, giúp phương tiện lưu thông thông suốt từ khu vực miền Tây qua TP.HCM, Đồng Nai.

Giữa dòng sông Lòng Tàu, hai trụ tháp cao vút của cầu Phước Khánh đã thành hình hài sau khi hợp long nhịp chính. Trên mặt cầu, các mũi thi công vẫn hoạt động liên tục để hoàn thiện từng hạng mục cuối cùng trước ngày thông xe ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, ngày 5.9, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, dẫn đầu đã kiểm tra thực địa dự án.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, đồng thời bảo đảm chất lượng và công tác nghiệm thu để kịp thông xe toàn tuyến theo kế hoạch.

Dù phần lớn tuyến cao tốc đã cơ bản hoàn thành, việc cầu Phước Khánh chưa thể khai thác trong thời gian qua khiến toàn tuyến vẫn bị ngắt quãng. Vì vậy, tiến độ của công trình này được xem là chìa khóa để kết nối liên tục hành lang giao thông từ miền Tây đến khu vực Đông Nam bộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cầu Phước Khánh có tổng chiều dài gần 3,2 km, là một trong những hạng mục quy mô và kỹ thuật phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Điểm nhấn của công trình là nhịp chính dài 300 m vượt sông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thiết kế này nhằm bảo đảm khả năng chịu lực cho nhịp cầu khẩu độ lớn, đáp ứng yêu cầu tĩnh không phục vụ tàu biển trọng tải lớn lưu thông trên tuyến hàng hải quốc tế vào hệ thống cảng TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những ngày giữa tháng 9, công trường cầu Phước Khánh bước vào giai đoạn thi công khẩn trương sau khi dự án được tái khởi động. Trên công trường, các kỹ sư và công nhân được bố trí thành nhiều mũi thi công tại khu vực cầu chính và các cầu dẫn, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, đẩy nhanh tiến độ đưa công trình về đích ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trên nhịp chính vượt sông Lòng Tàu, mặt cầu đang dần hoàn thiện khi những lớp bê tông nhựa đầu tiên được thảm liên tục, nối liền hai bờ TP.HCM và Đồng Nai ẢNH: TRUNG DUNG

Công tác thi công được triển khai theo hình thức cuốn chiếu với nhịp độ khẩn trương: máy rải bê tông nhựa dẫn đầu, theo sau là các xe lu cùng đội ngũ công nhân thi công các hạng mục cuối cùng của cây cầu ẢNH: TRUNG DUNG

Cây cầu được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng hai mặt phẳng dây với hai trụ tháp bê tông cốt thép cao 155 m vươn lên giữa sông ẢNH: TRUNG DUNG

Tại phía TP.HCM, tuyến đường dẫn từ cao tốc lên cầu Phước Khánh đang dần hoàn chỉnh, tạo thành trục kết nối trực tiếp với khu vực Bình Khánh và đường Rừng Sác. Nhiều vị trí đã cơ bản định hình mặt đường, các hạng mục thoát nước, dải phân cách và an toàn giao thông được triển khai song song ẢNH: NGỌC DƯƠNG