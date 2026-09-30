Mức thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành ra sao?

Sáng 30.9, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành) cho biết toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1.10.

Trạm thu phí cuối tuyến của cao tốc Bến Lức - Long Thành, nơi giao nhau với quốc lộ 51 ẢNH: LÊ LÂM

Về mức phí, VEC cho biết đã ban hành, công bố và niêm yết trước đó. Đơn giá được ban hành 2.000 đồng/km, tùy theo phương tiện và quãng đường di chuyển mà mức phí sẽ được tính khác nhau; tất cả đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Cụ thể, mức phí thấp nhất là nhóm xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho toàn tuyến là 111.694 đồng/lượt, thấp nhất là 5.341 đồng/lượt (đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1).

Nhóm xe từ 12 đến 30 chỗ; xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn: mức phí toàn tuyến là 167.540 đồng/lượt.

Nhóm xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn: mức phí toàn tuyến là 223.387 đồng/lượt.

Nhóm xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn; xe container dưới 40 feet: mức phí toàn tuyến là 279.234 đồng/lượt.

Nhóm xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: mức phí toàn tuyến là 446.774 đồng/lượt.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn đi qua rừng ngập mặn thuộc xã Phước An (thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7.2014, là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án có tổng chiều dài 57,8 km; đi qua Long An (2,7 km), TP.HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km) với tổng mức đầu tư 29.587 tỉ đồng.

Toàn tuyến có 7 nút giao, gồm: nút giao đầu tuyến với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Vành đai 3 TP.HCM, Phước An và nút giao cuối tuyến tại quốc lộ 51.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được nối thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp ẢNH: LÊ LÂM

Tại khu vực cuối tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành được kéo dài để kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp, giúp người dân miền Tây tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, hiện tại nút giao nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng nút giao với Vành đai 3 TP.HCM chưa hoàn thiện nên tạm thời chưa kết nối, liên thông với nhau.