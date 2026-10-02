Đội trưởng CSGT đường thủy cùng người dân bơi ra sông Hương cứu người đuối nước

Chiều 2.10, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết lực lượng CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT vừa phối hợp người dân kịp thời cứu sống một người phụ nữ bị đuối nước trên sông Hương.

Khoảng 8 giờ sáng 2.10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trinh sát, nắm tình hình tuyến đường thủy nội địa sông Hương đoạn bến Bùi Thị Xuân, thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an thành phố Huế), nghe tiếng tri hô có người gặp nạn dưới sông.

Lúc đó, nạn nhân đang ở giữa sông, cách bờ khoảng 40 m và đang chìm xuống nước.

Trước tình thế khẩn cấp, thượng tá Diệt cùng một người dân lập tức bơi từ bờ ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân gặp nạn, rồi đưa người bị nạn vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Khoảnh khắc thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an thành phố Huế) cùng người dân bơi ra sông Hương cứu người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau đó, cán bộ CSGT thành phố Huế cùng các lực lượng hỗ trợ đã nhanh chóng bế nạn nhân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.L (58 tuổi, ở đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, thành phố Huế). Nhờ được ứng cứu kịp thời, hiện sức khỏe của bà L. đã qua cơn nguy kịch

Cán bộ CSGT thành phố Huế nhanh chóng bế nạn nhân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, Công an xã Quảng Điền (thành phố Huế) cũng đã phối hợp người dân sơ cứu và đưa 1 người đàn ông bị lật ghe, đuối nước nguy kịch đi cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 8 phút ngày 1.10, trực ban Công an xã Quảng Điền tiếp nhận tin báo từ người dân về sự việc đuối nước xảy ra tại khu vực cầu Vĩnh Hòa (xã Quảng Điền). Lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Thời điểm đó, ông P.V.C (47 tuổi) và anh N.V.D (42 tuổi, cùng ở phường Dương Nỗ, thành phố Huế) rủ nhau dùng ghe chèo (cole) đi thả lưới đánh cá trên sông. Khi di chuyển đến gần khu vực cầu Vĩnh Hòa, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến cả hai rơi xuống nước.

Ông C. bơi được vào bờ an toàn, riêng anh D. bị đuối nước.

Công an xã Quảng Điền kịp thời cứu người đàn ông bị đuối nước ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an xã Quảng Điền cùng người dân địa phương khẩn trương đưa anh D. lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu. Đồng thời, lực lượng công an xã phối hợp cán bộ y tế nhanh chóng vận chuyển nạn nhân đến Trung tâm y tế Quảng Điền để tiếp tục điều trị.

Nhờ sự can thiệp và phối hợp kịp thời của các lực lượng, anh D. được cứu sống, hiện tại sức khỏe đang chuyển biến tích cực.