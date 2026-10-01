Tân giám đốc Công an thành phố Huế công bố đường dây nóng, hoạt động 24/24

Ngày 1.10, Công an thành phố Huế đã công bố đường dây nóng của đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế là 091.969.7575, được duy trì 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế ẢNH: TRẦN HỒNG

Công an thành phố Huế cho biết thông qua đường dây nóng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, tố giác các vụ việc, vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời phản ánh những nội dung liên quan đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế.

Thông tin được tiếp nhận không chỉ thông qua việc gọi điện thoại mà còn nhận qua các cuộc gọi từ ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo.

Công an thành phố Huế sẽ duy trì đường dây nóng nhằm tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân, cơ quan, tổ chức kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Qua đó, góp phần chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 21.9, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an thành phố Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1976, quê Củ Chi, TP.HCM. Trước khi trở thành người đứng đầu Công an thành phố Huế, ông đã có 30 năm công tác tại Công an TP.HCM, từng giữ các chức vụ như: Phó trưởng công an quận 2; Trưởng công an quận 4; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, Trưởng công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM), Phó giám đốc Công an TP.HCM từ tháng 8.2023.

Nhận trọng trách mới tại Công an thành phố Huế, đại tá Nguyễn Đình Dương cam kết sẽ đem toàn bộ tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định dù ở đâu hay trên bất kỳ chặng đường nào, lực lượng công an vẫn luôn cống hiến hết mình để phụng sự nhân dân.