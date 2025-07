Tìm thấy thi thể người đàn ông dũng cảm lao xuống nước cứu cháu bé đuối nước

Ngày 23.7, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an TP.Huế cho biết, đã bàn giao thi thể nạn nhân đuối nước, mất tích sau khi lao xuống cứu 2 người gặp nạn ở hồ nước khu vực nghĩa trang thuộc thôn 1B, P.Phú Bài, TP.Huế (Phường Phú Bài sáp nhập từ P.Phú Bài và các xã Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hòa thuộc TX.Hương Thủy cũ).



Thời điểm lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Đầu ẢNH: B.T

Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều 22.7, có 5 cháu bé đến chơi tại hồ nước ở khu vực nghĩa trang thuộc thôn 1B, P.Phú Bài, TP.Huế. Sau đó cháu T.C.M.T (5 tuổi) ngã xuống hồ, thấy vậy, Trần Thị Trà My (15 tuổi) đã nhảy xuống cứu thì bị đuối nước.

Lúc này, anh Nguyễn Đầu (31 tuổi, trú tại tổ 8, P.Phú Bài) đang câu cá cạnh đó trông thấy, không do dự, anh dũng cảm lao xuống hồ nước để 2 cháu nhỏ, tuy nhiên anh không may bị đuối nước, mất tích.

Phát hiện sự việc, anh Trần Văn Phi (27 tuổi, trú tại P.Mỹ Thượng, là phường được sáp nhập từ các phường Mỹ Thượng, xã Phú An và xã Phú Mỹ TP.Huế cũ) ở gần đó đã đến, lao xuống cứu My và cháu T. lên bờ. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ sơ cứu chỉ cứu sống My, riêng cháu T. đã tử vong. Anh Phi tiếp tục tìm kiếm anh Đầu nhưng không thấy nên đã nhờ người dân gần đó trình báo cho Công an P.Phú Bài.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an TP.Huế đã điều động cán bộ cùng nhiều phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 17 giờ 5 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Đầu, bàn giao cho Công an P.Phú Bài và gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân đã bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần dũng cảm của anh Nguyễn Đầu và anh Trần Văn Phi; đồng thời thương tiếc trước sự hy sinh thân mình để cứu người của anh Đầu.