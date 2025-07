Tắm ở đập thủy lợi, bé gái 11 tuổi đuối nước thương tâm

Ngày 18.7, UBND xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là xã Đăk Ui, H.Đăk Hòa, tỉnh Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 17.7, cháu Y.D (11 tuổi, ở thôn Wang Hra, xã Đăk Ui) cùng các bạn ra đập thủy lợi của thôn tắm. Y.D không may bị trượt chân, do không biết bơi, mực nước sâu nên bị đuối nước. Tuy các bạn đã cố gắng cứu, nhưng do các cháu còn nhỏ sức yếu và tinh thần hoảng loạn nên đã không cứu được Y.D.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé bị đuối nước dưới đập thủy lợi ẢNH: NGUYỄN ĐỨC DANH

Ngay sau đó, các cháu nhỏ đã hô hoán người lớn đến ứng cứu đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại đập thủy lợi phối hợp người dân tham gia tìm kiếm cháu Y.D.



Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Do thời gian chìm dưới nước quá lâu nên cháu bé đã không qua khỏi.

Công an xã, công chức chuyên môn phối hợp Ban quản lý thôn cùng người dân đã đưa thi thể cháu về bàn giao cho gia đình để an táng. Lãnh đạo UBND xã đã đến nhà thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ đuối nước.