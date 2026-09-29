Khen thưởng 2 CSGT ở Huế kịp thời hỗ trợ đưa người đột quỵ đi cấp cứu

Sáng 29.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Huế, cho biết Giám đốc Công an thành phố Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với 2 cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Huế vì kịp thời hỗ trợ, đưa một người dân có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu.

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại cảnh 2 cán bộ CSGT khẩn trương tiếp cận hiện trường để hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trích xuất từ camera của một hộ dân ghi lại cảnh 2 cán bộ CSGT đang đi tuần tra bằng mô tô bất ngờ dừng xe, khẩn trương chạy vào nhà dân để hỗ trợ đưa người trong nhà đi cấp cứu.

Đoạn clip kèm lời tựa: "Tuyệt vời các đồng chí công an giao thông thành phố Huế, lao nhanh vào nhà người dân hỗ trợ nạn nhân cấp cứu đột quỵ". Sau khi đăng tải, hành động này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều bình luận ghi nhận, khen ngợi tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 12 phút ngày 28.9, tổ công tác gồm trung tá Nguyễn Thanh Hải và trung tá Phạm Đắc Tài (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Huế) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An, thành phố Huế).

Đây là thời điểm lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về xe quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn và tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại khoảnh khắc cán bộ CSGT khẩn trương chạy vào nhà dân hỗ trợ nạn nhân đột quỵ ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Cán bộ CSGT đã kịp thời phối hợp cùng gia đình đưa nạn nhân có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện người dân kêu gọi hỗ trợ đưa một trường hợp có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế. Ngay lập tức, trung tá Hải và trung tá Tài đã điều khiển mô tô tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe và tính mạng nạn nhân.

Đại tá Lê Viết Phương chia sẻ thêm, 2 cán bộ CSGT không hề biết hành động của mình được camera ghi lại cho đến khi kết thúc ca trực trở về nhà. Lãnh đạo Phòng CSGT đánh giá cao hành động chủ động, vì nhân dân phục vụ của lực lượng tuần tra.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải và trung tá Phạm Đắc Tài thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Huế làm nhiệm vụ tuần tra

ẢNH: BÌNH THIÊN

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Huế đánh giá cao 2 cán bộ CSGT này. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trung tá Nguyễn Thanh Hải và trung tá Phạm Đắc Tài hỗ trợ người dân trong lúc làm nhiệm vụ. Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, cả 2 đã nhiều lần kịp thời giúp đỡ các trường hợp gặp nạn.

Nhằm ghi nhận và biểu dương hành động đẹp này, Giám đốc Công an thành phố Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất cho trung tá Nguyễn Thanh Hải và trung tá Phạm Đắc Tài.