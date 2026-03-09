Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giám đốc Công an thành phố Huế: Sát hạch lái xe phải thuận tiện cho người dân

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
09/03/2026 17:03 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận tiện tốt nhất cho người dân tham gia sát hạch, chú ý các trường hợp khuyết tật, bảo đảm quyền lợi chính đáng, thể hiện tinh thần nhân văn.

Ngày 9.3, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã kiểm tra thực tế khu vực phòng sát hạch lý thuyết, phòng sát hạch lý thuyết mô phỏng các tình huống giao thông, phòng sát hạch lái xe trong hình, phòng điều hành sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, hệ thống camera giám sát cùng các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ sát hạch. Đồng thời, kiểm tra quy trình tổ chức sát hạch, công tác quản lý dữ liệu nhằm bảo đảm các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch, khách quan.

Giám đốc Công an TP.Huế: Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia sát hạch - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (giữa) trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe

ẢNH: BÌNH THIÊN

Qua kiểm tra, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông Công an  thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức sát hạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, có phương án tổ chức sát hạch khoa học, bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường phối hợp với các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn để nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng con người.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp trung tâm sát hạch lái xe đáp ứng nhu cầu cho người dân; đồng thời thường xuyên hướng dẫn công an cấp xã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, tạo thuận lợi để người dân thực hiện thủ tục ngay tại cơ sở.

Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu Hội đồng sát hạch thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, đảm bảo chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia sát hạch, nhất là chú ý đối với các trường hợp khuyết tật tham gia sát hạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng, thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân.

Sát hạch Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn thi bằng lái xe Công an thành phố Huế Cảnh sát giao thông
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
