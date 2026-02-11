Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Huế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ những 'điểm nghẽn' trong kinh doanh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
11/02/2026 21:31 GMT+7

Thông qua hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, Công an thành phố Huế lắng nghe, trao đổi, kịp thời nắm bắt và đề xuất tháo gỡ những "điểm nghẽn", khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Chiều 11.2, Công an thành phố Huế tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, với chủ đề Công an thành phố Huế đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế; thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cùng lãnh đạo trong ban giám đốc thành phố và 162 đại biểu đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an Huế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ những 'điểm nghẽn' trong kinh doanh- Ảnh 1.

Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó giám đốc Công an thành phố Huế phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, tiêu biểu như: Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước.

Các nghị quyết đã đề ra nhiều quan điểm mới, yêu cầu đối với lực lượng công an trong đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế ngày càng cao, đòi hỏi tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức công tác từ quản lý sang phục vụ, đồng hành, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn, lành mạnh, minh bạch cho doanh nghiệp. Đó cũng là tiền đề để Công an thành phố Huế tổ chức Hội nghị này, thông qua đó sẽ trực tiếp lắng nghe, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp.

Công an Huế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ những 'điểm nghẽn' trong kinh doanh- Ảnh 2.

Đại diện các doanh nghiệp thảo luận với lãnh đạo Công an thành phố Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận từ các phòng, ban thuộc Công an thành phố Huế như: Giải quyết thủ tục hành chính an ninh kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy của công trình doanh nghiệp…

Tại hội nghị lãnh đạo Công an thành phố Huế đã đối thoại cùng các đại diện doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Một số đại biểu đưa ra các câu hỏi như: Làm sao có thể rút ngắn thẩm định an ninh của các dự án; các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến các dự án chậm tiến độ và vai trò của lực lượng công để hỗ trợ doanh nghiệp; tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến cơ sở lưu trú được công an giải quyết như thế nào?...

Công an Huế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ những 'điểm nghẽn' trong kinh doanh- Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế trao đổi với các đại biểu với tinh thần cởi mở, cầu thị

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi tại hội nghị với tinh thần cởi mở, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế mong muốn các đại diện doanh nghiệp thảo luận thẳng thắn, trao đổi thực chất, nêu rõ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc liên quan chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an; đồng thời, mong muốn các đại biểu hiến kế, đề xuất sáng kiến, giải pháp để tăng cường cơ chế phối hợp giữa Công an thành phố Huế và cộng đồng doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Quan điểm lực lượng công an không chỉ quản lý nhà nước, tư tưởng bây giờ là từ quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi rất mong qua hội nghị này các anh các chị mạnh dạn đề xuất các vấn đề để lực lượng công an kịp thời nắm bắt. Quan điểm chúng tôi là tiếp nhận hết. Đây sẽ là viên gạch đầu tiên để sau này hình thành cơ chế trao đổi giữa công an và các doanh nghiệp trên địa bàn"

Công an Huế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ những 'điểm nghẽn' trong kinh doanh- Ảnh 4. Thiếu tướngNguyeexn lThanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế


Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân

Với nhiều chiến công xuất sắc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Xem thêm bình luận