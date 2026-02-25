Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cà Mau tổ chức 12 kỳ sát hạch lái xe trong tháng 3

Gia Bách
25/02/2026 17:18 GMT+7

Trước nhu cầu sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tăng cao, Công an tỉnh Cà Mau mở 12 kỳ thi trong tháng 3.2026, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe điện tử xuống còn 2 giờ.

Ngày 25.2, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong tháng 3.2026, đơn vị sẽ tổ chức 12 kỳ sát hạch (gồm 9 kỳ mô tô và 3 kỳ ô tô), dự kiến khoảng 8.400 hồ sơ.

Trong số này, có 1.200 hồ sơ ô tô và 7.200 hồ sơ mô tô. Đối tượng tham gia là học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đủ điều kiện dự sát hạch; các trường hợp vắng, trượt ở những kỳ trước và người dân có giấy phép lái xe (GPLX) quá thời hạn sử dụng có nhu cầu thi lại các hạng A1, A, B, C1 và C.

Cà Mau tổ chức 12 kỳ sát hạch lái xe trong tháng 3 - Ảnh 1.

Công an tỉnh Cà Mau sẽ mở 12 kỳ thi trong tháng 3.2026

ẢNH: CTV

Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau rà soát chính xác số học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo; tổng hợp danh sách thí sinh vắng, trượt và người có GPLX quá hạn để bố trí sát hạch lại kịp thời, tránh dồn ứ.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các trung tâm sát hạch kiểm tra hệ thống thiết bị, phần mềm, thực hiện niêm phong theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của Cục CSGT, bảo đảm toàn bộ quy trình diễn ra minh bạch, chính xác.

Đặc biệt, trước áp lực hồ sơ tăng cao, lực lượng CSGT Công an tỉnh Cà Mau linh hoạt bố trí thời gian tổ chức sát hạch kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính. Những trường hợp đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về quê ăn tết có thời gian lưu trú ngắn được ưu tiên sắp xếp lịch thi sớm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic để theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Điểm đáng chú ý là việc nhận GPLX điện tử chỉ sau 2 giờ kể từ khi hoàn tất kỳ thi. So với phương thức truyền thống, đây là bước cải tiến rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, giảm chờ đợi, tăng tính tiện lợi cho người dân.

Với 12 kỳ sát hạch được tổ chức liên tục trong tháng 3, Công an tỉnh Cà Mau không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng sau tết mà còn thể hiện cách làm lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Việc siết chặt quy trình, tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực và bảo đảm mọi khâu thực hiện đúng quy định pháp luật là thông điệp xuyên suốt trong đợt cao điểm này.

