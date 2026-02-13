Cà Mau cấp đổi giấy phép lái xe trong ngày, phục vụ người dân xuyên tết

Ngày 13.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, từ nay đến ngày 28.2, đơn vị thực hiện tiếp nhận, cấp, đổi giấy phép lái xe trong ngày đối với các hồ sơ đủ điều kiện.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau trao giấy phép lái xe cho người dân sau khi hoàn tất thủ tục ẢNH: CACC

Đợt cao điểm được tổ chức xuyên tết nhằm tạo thuận lợi cho người dân về quê vui xuân, đón tết; đặc biệt là phục vụ người lao động làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe. Việc giải quyết hồ sơ nhanh giúp người dân kịp hoàn tất thủ tục, bảo đảm tham gia giao thông an toàn, hợp pháp trong giai đoạn lưu lượng phương tiện tăng cao trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình tập trung vào 4 ngày cao điểm 12, 13, 23 và 24.2. Người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục đến trực tiếp trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau (tại số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, phường An Xuyên) để được tiếp nhận và giải quyết.

Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, việc giải quyết hồ sơ ngay trong ngày góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện để người dân hoàn tất thủ tục cấp giấy phép lái xe nhanh chóng. Đơn vị khuyến nghị người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.