Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế chúc tết các lực lượng ứng trực xuyên tết

Chiều 9.2 (30 tháng chạp), đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, tặng quà, chúc tết cán bộ chiến sĩ CSGT, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân dịp tết.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ dịp tết TRẦN HỒNG

Đoàn công tác đến thăm chốt CSGT Công an TX.Hương Thủy tại xã Thủy Phù và Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại đây, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh công tác và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm giao thừa, xuyên những ngày tết TRẦN HỒNG

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các tổ công tác kiểm soát tình hình vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy... trên tinh thần xuyên đêm giao thừa, xuyên những ngày tết với mục tiêu tính mạng con người là trên hết, quyết tâm không để tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm, động viên, tặng quà lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông để người dân vui xuân, đón tết bình yên, an toàn.