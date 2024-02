CSGT Đà Nẵng trực 100% quân số, kiểm tra nồng độ cồn xuyên tết, xuyên đêm

Chiều 9.2, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương trực chiến 100% quân số, đặc biệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn.



Lãnh đạo Bộ Công an cũng như Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt đối với toàn lực lượng CSGT về việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn với tinh thần "xuyên đêm giao thừa, xuyên tết, không có ngày nghỉ".

Lực lượng CSGT tại TP.Đà Nẵng xử lý vi phạm giao thông, nhất là nồng độ cồn với tinh thần xuyên tết, xuyên đêm NGUYỄN TÚ

Từ ngày 8.2, Công an TP.Đà Nẵng triển khai kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, nhất là xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Toàn lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng trực chiến 100% quân số, cán bộ chiến sĩ linh hoạt được điều động từ các vị trí, tuyến đường ít xung yếu đến các địa bàn, khu vực trọng điểm.

Trước đó, Cục CSGT Bộ Công an bố trí 6 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc làm nhiệm vụ của các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến QL1.

Cục CSGT cũng chỉ đạo mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn trong xuyên suốt dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết thêm, dịp Tết Nguyên đán, người sử dụng bia, rượu tăng mạnh, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, tránh bị xử phạt nặng hoặc gây tai nạn cho bản thân và người đi đường, để lại hậu quả nặng nề.

Phòng CSGT TP.Đà Nẵng cũng khẳng định, hiện nay thông tin trên các mạng xã hội về việc lực lượng CSGT sẽ không kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán là không chính xác.