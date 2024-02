CSGT khuyến cáo người dân tham gia giao thông tại TP.HCM vào dịp Tết Nguyên đán

Phòng CSGT TP.HCM (PC08) Công an TP.HCM vừa khuyến cáo người dân những lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn vào những ngày giáp Tết Nguyên đán.

CSGT TP.HCM kiểm tra xe khách ngày cận Tết Nguyên đán CÔNG NGUYÊN

Theo PC08, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản từ các tỉnh miền Tây, miền Đông vào TP.HCM như: cao tốc TP.HCM – Trung Lương, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, QL1, QL22, QL13 và khu vực vào cảng vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa như: sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, cảng Phước Long…. Người dân khi tham gia giao thông vào những ngày giáp Tết Nguyên đán cần lưu ý kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.

CSGT TP.HCM liên tục tuần tra, xử lý những hành vi vi phạm của các phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày cận Tết Nguyên đán CÔNG NGUYÊN

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cũng cần phải được nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong suốt hành trình. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy có chở thêm đồ vật, quà tết cần phải đảm bảo chằng buộc chắc chắn, không vượt quá khổ giới hạn cho phép của phương tiện để tránh va quẹt, tai nạn giao thông.

Người điều khiển phương tiện cần chủ động lộ trình, thời gian và thường xuyên cập nhật tình hình trật tự, an toàn giao thông thông qua đài FM, các ứng dụng trên điện thoại di động cũng như thông tin trên báo chí, truyền hình… để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp khi lưu thông qua các khu vực có mật độ phương tiện đông vào những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Người dân phải ý thức tuân thủ Luật giao thông đường bộ để đảm bảo lưu thông an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông, như: không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông; cẩn trọng quan sát và vượt xe an toàn, đúng quy định; lưu thông đúng phần đường, làn đường và chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường…; đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách; thực hiện quy tắc nhường đường khi qua giao lộ và khi đến bến phà; tuyệt đối tuân thủ quy tắc "đã uống rượu, bia thì không lái xe".

Theo PC08, hiện nhiều tuyến đường của TP.HCM đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Do đó, những ngày cận Tết Nguyên đán các hành vi vi phạm mà lực lượng CSGT không trực tiếp phát hiện và xử lý, thì sẽ tiến hành xử phạt vi phạm qua hình ảnh.