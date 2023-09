Công an TP.Thủ Đức phát hiện hơn 100 người vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9

Chiều 4.9, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 (từ ngày 1 - 4.9) , cơ quan này thực hiện các biện pháp đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn. Tình hình giao thông trên địa bàn TP.Thủ Đức diễn ra thông suốt, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong những ngày nghỉ lễ 2.9.



Công an TP.Thủ Đức đảm bảo an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 C.A

Theo đó, Công an TP.Thủ Đức đã tổng kiểm soát 299 trường hợp tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm, lập biên bản 283 trường hợp. Công an TP.Thủ Đức tạm giữ 147 phương tiện (146 xe máy, 1 ô tô).

Trong các trường hợp vi phạm luật giao thông, có 103 người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt qua quy định; 6 trường hợp lưu thông giờ cấm, đường cấm; 7 phương tiện chở quá khổ, quá tải; 35 trường hợp vi phạm tốc độ; 21 người không có giấy phép lái xe; 34 người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm; 11 trường hợp chở quá số người quy định…

Theo Công an TP.Thủ Đức, trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9, trên địa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong. Trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9, lực lượng CSGT phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Thủ Đức) và công an các phường đã tuần tra trên các tuyến đường, phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.