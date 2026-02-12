Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chiều 12.2, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng dầu tăng trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 12.2, giá xăng dầu trên thị trường tiếp tục biến động, tăng so với kỳ điều hành trước đó ngày 5.2.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành) và thấp hơn xăng RON 95 là 464 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 15.569 đồng/kg, tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ 5 - 11.2 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 5.2 và kỳ điều hành ngày 12.2 như sau:

74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, tăng 2,354 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%.

76,580 USD/thùng xăng RON95, tăng 2,334 USD/thùng, tương đương tăng 3,14%.

87,444 USD/thùng dầu hỏa, tăng 0,858 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%.

87,532 USD/thùng dầu diesel 0,05S, tăng 0,218 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%.

425,962 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 15,518 USD/tấn, tương đương tăng 3,78%.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Trong đó, giá xăng tiếp tục duy trì mức chênh lệch giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.