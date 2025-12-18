Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu giảm mạnh

Phan Hậu
Phan Hậu
18/12/2025 15:21 GMT+7

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 18.12. Trong đó, giá xăng giảm từ 376 - 462 đồng/lít. Giá dầu giảm từ 233 - 704 đồng/lít/kg.

Chiều 18.12, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Diễn biến chung trong kỳ điều hành này là giá bán các mặt hàng xăng, đầu đồng loạt giảm.

Giá xăng dầu giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 18.12

ẢNH: TN

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ ngày 18.12 với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 381 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá bán các mặt hàng dầu cũng giảm sâu. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 17.476 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.937 đồng/lít, giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 11.12 - 17.12 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo.

Ngoài ra, căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Đây là những yếu tố khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Còn ở trong nước, căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. 

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; cũng như bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay

Bộ Công thương công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ chiều nay 13.11. Trong kỳ điều hành này, giá xăng, dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng, riêng dầu mazut giảm.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá xăng Giá dầu thị trường xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận