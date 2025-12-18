Giá xăng dầu giảm mạnh

Chiều 18.12, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Diễn biến chung trong kỳ điều hành này là giá bán các mặt hàng xăng, đầu đồng loạt giảm.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 18.12 ẢNH: TN

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ ngày 18.12 với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 381 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá bán các mặt hàng dầu cũng giảm sâu. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 17.476 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.937 đồng/lít, giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 11.12 - 17.12 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo.

Ngoài ra, căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Đây là những yếu tố khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Còn ở trong nước, căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; cũng như bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.