Chiều 4.12, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm từ 15 giờ hôm nay 4.12 ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.822 đồng/lít, tăng 534 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 638 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.460 đồng/lít, tăng 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.380 đồng/lít, giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.436 đồng/kg, giảm 52 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 27.11 - 3.12 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela. Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Trong đó, giá xăng tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.