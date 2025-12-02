Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 2.12.2025: Bật tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/12/2025 08:43 GMT+7

Giá dầu thế giới bật tăng hơn 1% kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tháng 12, do thị trường phản ứng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và việc Mỹ đóng cửa không phận đối với Venezuela.

Sáng 2.12, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,79 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 63,17 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,77 USD/thùng, tương đương 1,32%, lên 59,32 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, thị trường đang bất an vì khả năng nguồn cung dầu thô Nga bị sụt giảm. Thậm chí, những lo ngại về nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Venezuela còn đứng sau mối quan tâm chính hiện nay là cuộc chiến ở Ukraine. Theo Reuters, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hai tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên Biển Đen khiến hoạt động xuất khẩu tại khu vực này bị gián đoạn, hư hại nghiêm trọng tại cảng.

Giá xăng dầu hôm nay 2.12.2025: Bật tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang- Ảnh 1.

Quyết định tạm hoãn gia tăng sản lượng của OPEC+ hỗ trợ giá dầu giảm

ẢNH: REUTERS

Ngoài các cuộc tấn công của Ukraine, cam kết tạm ngưng nới tăng sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu và đồng minh (OPEC+) đã hỗ trợ đẩy giá dầu tăng. OPEC+ mới quyết định tạm hoãn việc tăng sản lượng kể từ đầu tháng 11, nhằm tránh nguy cơ dư cung trong bối cảnh nhu cầu chưa chắc chắn. 

Tuy vậy, nhìn chung, giá dầu Brent và WTI đã giảm liên tiếp trong 4 tháng gần đây, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, do lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong nước, giá xăng dầu bán lẻ đang duy trì ngưỡng 20.000 đồng/lít, được đánh giá là khá ổn định trong năm nay. Diễn biến thị trường thế giới cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm tới (4.12) có thể tăng giảm tùy mặt hàng. Dự báo, các mặt hàng xăng có thể tăng hơn 500 đồng/lít, các mặt hàng dầu giảm gần 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 2.12, chiết khấu bản lẻ xăng dầu theo phản ánh của doanh nghiệp, đại lý bán lẻ là khá tốt. Thông tin cho thấy, chiết khấu tại các kho xăng dầu khu vực phía bắc dao động từ 1.200 - 1.400 đồng/lít.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 1.12.2025: Bật tăng hơn 1%

Giá xăng dầu hôm nay 1.12.2025: Bật tăng hơn 1%

Giá xăng dầu thế giới bật tăng sau khi nhận thông tin nhóm OPEC+ sẽ không tăng sản lượng trong quý đầu năm sau như dự báo sẽ tăng trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước OPEC+ Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận