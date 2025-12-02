Giá xăng dầu hôm nay 2.12.2025: Bật tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang

Sáng 2.12, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,79 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 63,17 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,77 USD/thùng, tương đương 1,32%, lên 59,32 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, thị trường đang bất an vì khả năng nguồn cung dầu thô Nga bị sụt giảm. Thậm chí, những lo ngại về nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Venezuela còn đứng sau mối quan tâm chính hiện nay là cuộc chiến ở Ukraine. Theo Reuters, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hai tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên Biển Đen khiến hoạt động xuất khẩu tại khu vực này bị gián đoạn, hư hại nghiêm trọng tại cảng.

Quyết định tạm hoãn gia tăng sản lượng của OPEC+ hỗ trợ giá dầu giảm ẢNH: REUTERS

Ngoài các cuộc tấn công của Ukraine, cam kết tạm ngưng nới tăng sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu và đồng minh (OPEC+) đã hỗ trợ đẩy giá dầu tăng. OPEC+ mới quyết định tạm hoãn việc tăng sản lượng kể từ đầu tháng 11, nhằm tránh nguy cơ dư cung trong bối cảnh nhu cầu chưa chắc chắn.

Tuy vậy, nhìn chung, giá dầu Brent và WTI đã giảm liên tiếp trong 4 tháng gần đây, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, do lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong nước, giá xăng dầu bán lẻ đang duy trì ngưỡng 20.000 đồng/lít, được đánh giá là khá ổn định trong năm nay. Diễn biến thị trường thế giới cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm tới (4.12) có thể tăng giảm tùy mặt hàng. Dự báo, các mặt hàng xăng có thể tăng hơn 500 đồng/lít, các mặt hàng dầu giảm gần 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 2.12, chiết khấu bản lẻ xăng dầu theo phản ánh của doanh nghiệp, đại lý bán lẻ là khá tốt. Thông tin cho thấy, chiết khấu tại các kho xăng dầu khu vực phía bắc dao động từ 1.200 - 1.400 đồng/lít.



