Giá xăng dầu hôm nay 1.12.2025: Bật tăng hơn 1%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/12/2025 08:51 GMT+7

Giá xăng dầu thế giới bật tăng sau khi nhận thông tin nhóm OPEC+ sẽ không tăng sản lượng trong quý đầu năm sau như dự báo sẽ tăng trước đó.

Sáng 1.12, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu có xu hướng tăng, mức tăng hơn 1% với 2 loại dầu chuẩn. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,63 USD, giao dịch ngưỡng 63 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 0,59 USD lên 59,14 USD/thùng. 

Tại cuộc họp cuối tuần qua (30.11), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu và đồng minh (OPEC+) đã quyết định giữ nguyên mức sản lượng trong quý đầu năm 2026 trong bối cảnh thị trường năng lượng đối mặt với nguy cơ dư cung và nhu cầu suy yếu. OPEC+ hiện nắm giữ khoảng 50% sản lượng dầu toàn cầu. Quyết định này có thể là chiến lược "nghi binh" trong nỗ lực giành lại thị phần của nhóm, khi thị trường dầu mỏ toàn cầu ngày càng trở nên bấp bênh.

Trước đó, từ tháng 4.2025, OPEC+ đã bắt đầu tăng thêm khoảng 2,9 triệu thùng dầu mỗi ngày ra thị trường sau khi cắt giảm mạnh trong đợt dịch Covid-19. Hiện tại, OPEC+ vẫn duy trì mức cắt giảm còn khoảng 3,24 triệu thùng/ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu. Trong đó bao gồm 2 triệu thùng giảm từ hầu hết các thành viên, có hiệu lực đến cuối năm 2026, và 1,24 triệu thùng còn lại trong tổng mức giảm 1,65 triệu thùng được 8 thành viên bắt đầu đưa trở lại thị trường từ tháng 10.

Giá xăng dầu hôm nay 1.12.2025: Bật tăng hơn 1%- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước ở ngưỡng 20.000 đồng/lít

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cuộc họp của OPEC+ diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Nếu đàm phán thành công, nguồn cung dầu từ Nga được dự báo tăng trở lại, ngược lại, các biện pháp trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Nga có thể sẽ còn bị thắt chặt hơn, theo đó, nguồn cung dầu từ Nga đưa ra thị trường có thể không dồi dào như kỳ vọng.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm. Mức biến động trên dưới 500 đồng/lít.

Sáng 1.12, giá xăng dầu bán lẻ theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 1.12.2025: Bật tăng hơn 1%- Ảnh 2.


