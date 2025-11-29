Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 29.11.2025: Thế giới giảm, xăng trong nước dự báo tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/11/2025 09:08 GMT+7

Giá dầu thế giới lùi nhẹ trong phiên cuối tuần do kỳ vọng đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine chưa có tiến triển rõ rệt. Trong khi đó, giá xăng trong nước tuần tới được dự báo có thể tăng trở lại.

Sáng 29.11, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá xăng dầu giảm nhẹ. Theo đó, dầu Brent giảm 0,14 USD, tương đương 0,22%, xuống 63,2 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,1 USD, tương đương 0,17% xuống 58,55 USD/thùng.

Các cuộc đàm phán hòa bình cho Nga - Ukraine vẫn chưa có tiến triển rõ rệt khiến thị trường thiếu động lực và hướng tập trung sang cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày mai (30.11). 

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu tăng khoảng 1%, nhưng ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp do lo ngại nguồn cung toàn cầu gia tăng. Các nhà phân tích trên Reuters đánh giá, biên lợi nhuận lọc dầu cao đã hỗ trợ nhu cầu ở một số khu vực, tuy nhiên triển vọng dư cung vẫn là yếu tố chính kéo giá xuống.

Giá xăng dầu hôm nay 29.11.2025: Thế giới giảm, xăng trong nước dự báo tăng- Ảnh 1.

Giá dầu tuần này tăng hơn 1% trong bối cảnh kỳ vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine chưa có tiến triển rõ rệt

ẢNH: REUTERS

Dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy sản lượng dầu của Mỹ trong tháng 9 đã tăng cao kỷ lục. Sản lượng dầu thô Mỹ tăng thêm 44.000 thùng/ngày, đạt 13,84 triệu thùng/ngày, khiến lo ngại thị trường toàn cầu có thể rơi vào tình trạng dư cung càng cao.

Khảo sát của Reuters với 35 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích, dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 62,23 USD/thùng trong năm 2026, thấp hơn so với mức dự báo 63,15 USD đưa ra hồi tháng 10. Cũng theo Reuters, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới là Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ hạ giá bán dầu thô giao tháng 1 cho thị trường châu Á, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào và triển vọng dư cung đang tạo thêm áp lực lên giá dầu.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu từ thị trường Singapore cho thấy, giá trong nước tại kỳ điều hành tuần tới (4.12), có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá các mặt hàng dầu giảm nhẹ.

