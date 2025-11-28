Các nhà phân tích cho rằng, thị trường đang giằng co giữa kỳ vọng và cả hoài nghi trước các nỗ lực tái khởi động đàm phán hòa bình tại Ukraine. Kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn giữa 2 bên đã phần nào làm giảm các lo ngại về nguồn cung, xuất phát từ nguồn cung dầu của Nga.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có nhiều khả năng sẽ giữ nguyên hạn ngạch sản lượng tại cuộc họp vào ngày 30.11 tới. Các bên cũng dự kiến thống nhất một cơ chế về công suất khai thác tối đa của các nước thành viên. Các thành viên nhóm OPEC+ bắt đầu nâng dần sản lượng từ năm 2025, được dự báo sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1 năm sau.

Giá xăng giảm trong những tháng cuối năm được kỳ vọng giúp bình ổn giá cả hàng hóa trong thời gian tới ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy vậy, diễn biến cho thấy, thị trường đang bước vào giai đoạn cuối năm với mức độ thanh khoản thấp và thiếu động lực mới và có thể duy trì mức "bình bình" cho đến hết năm.

Trong nước, chiều hôm qua, liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm đồng loạt giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, dầu hỏa giảm 815 đồng/lít và dầu mazut giảm 251 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 28.11, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 19.288 đồng/lít Xăng RON95-III 20.009 đồng/lít Dầu diesel 0.05S 18.800 đồng/lít Dầu hỏa 19.473 đồng/lít Dầu mazut 180 CST 3.5S 13.488 đồng/kg



