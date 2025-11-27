Các phân tích cho thấy, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá nguy cơ dư cung và tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh so với dự báo, nhưng giá dầu lại tăng nhẹ. "Nghịch lý" này có thể đến từ kỳ vọng hạ lãi suất vào tháng cuối năm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo Reuters, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 2,8 triệu thùng, lên 426,9 triệu thùng, chủ yếu do nhập khẩu tăng mạnh. Mức tăng này vượt xa dự báo 55.000 thùng của giới phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó. Tình trạng dư cung khá rõ rệt và số liệu tồn kho là minh chứng cho điều đó.

Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu tăng nhờ tín hiệu tích cực. Đó là Fed có thể hạ lãi suất vào tháng 12, sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đàm phán hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Nếu thỏa thuận được ký kết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu năng lượng của Nga có thể được gỡ bỏ nhanh chóng.

Giá xăng dầu có thể giảm đồng loạt từ chiều nay (27.11) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu chiều nay có thể giảm từ 510 - 1.030 đồng/lít, tùy mặt hàng, tại kỳ điều hành giá chiều nay (27.11). Trong đó, mức giảm giá của dầu diesel cao nhất, dự báo 1.030 đồng/lít.

Trong khi đó, Viện dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá xăng dầu trong nước chiều nay giảm từ 3,8 - 4%. Cụ thể, xăng E5 RON92 có thể giảm tối đa 794 đồng/lít (tương đương 4%), xăng RON 95-III giảm khoảng 781 đồng/lít (3,8%), dầu diesel và dầu hỏa dự kiến giảm nhẹ khoảng 0,7%, dầu mazut giảm khoảng 276 đồng/kg (tương đương 2%), xuống 13.454 đồng/kg.

Các dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có điều chỉnh thay đổi.