Giá xăng dầu hôm nay 26.11.2025: Trong nước có đợt giảm mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/11/2025 08:57 GMT+7

Giá dầu thế giới mất hơn 1% trong phiên giao dịch sáng nay sau khi Ukraine phát tín hiệu cho thấy nỗ lực ngoại giao của Mỹ cho tiến trình chấm dứt chiến tranh với Nga có tiến bộ. Tại kỳ điều hành chiều mai (27.11), giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm hàng loạt.

Sáng 26.11, giá xăng dầu giảm hơn 1%, dầu Brent giảm 1,03 USD, tương đương 1,6%, xuống 62,34 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,99 USD, tương đương 1,7%, xuống 57,85 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, nếu chiến sự tại Ukraine kết thúc, phương Tây có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga. Điều này sẽ giúp thúc đẩy nguồn cung trong bối cảnh cầu chưa tăng và dự báo nguồn cung dồi dào trong năm tới. Deutsche Bank ước tính thị trường có thể thừa ít nhất 2 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2026.

Giá xăng dầu hôm nay 26.11.2025: Trong nước có đợt giảm mạnh- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước sắp có đợt giảm giá mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thực tế, các lệnh trừng phạt dầu Nga khiến xuất khẩu sản phẩm chế biến của Nga sang Ấn Độ giảm. Các phân tích nhận định, nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, số dầu này sẽ được đưa ra thị trường. Hiện với các lựa chọn bán hàng hạn chế, Nga đang tìm cách tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo Reuters, Nga có thể tăng cường xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc bằng cách gia hạn các thỏa thuận hiện có, đồng thời lưu ý cụ thể đến một thỏa thuận xuất khẩu dầu thô của Nga qua Kazakhstan có thể được gia hạn thêm 10 năm, đến năm 2033.

Nga hiện xuất khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô bằng đường biển và 900.000 thùng mỗi ngày bằng đường ống, qua Kazakhstan. Nga đang chiếm hơn 20% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc và sau hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc đã trở thành khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm cập nhật trên thị trường Singapore đến sáng nay đồng loạt giảm so với 1 tuần trước. Theo đó, xăng RON 95-III có giá 79,26 USD/thùng, xăng E5 RON92 76,4 USD/thùng, dầu diesel 86,84 USD/thùng, dầu hỏa 89,79 USD. Dự báo, giá xăng dầu trong nước chiều mai (27.11) có thể được điều chỉnh giảm lần lượt 600 đồng/lít, 580 đồng/lít, 970 đồng/lít và 740 đồng/lít.

