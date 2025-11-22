Giá xăng dầu hôm nay 22.11.2025: Giảm mạnh, xăng trong nước tuần tới thế nào?

Sáng 22.11, giá xăng dầu mất gần 2% trong phiên cuối tuần, dầu Brent giảm 0,94 USD, tương đương 1,48%, xuống 62,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,06 USD, tương đương 1,8%, về 57,94 USD/thùng. Như vậy, tính chung cả tuần, hai loại dầu đều giảm khoảng 3% và đóng cửa ở mức thấp nhất trong một tháng qua.

Các phân tích cho thấy, tâm lý thị trường chuyển sang bi quan khi Mỹ thúc đẩy một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine. Cùng với đó, các lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 21.11.

Nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng trở lại. Hiện Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Tuy nhiên, một thỏa thuận hòa bình ngay vẫn được đánh giá là xa vời. Các chuyên gia của ANZ cảnh báo, chưa có gì bảo đảm và thị trường cũng hoài nghi về mức độ hiệu quả của các lệnh trừng phạt mới lên hai tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nga.

Giá dầu thế giới mất khoảng 3% trong tuần này ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, việc đồng USD mạnh lên là yếu tố hỗ trợ giá dầu giảm. Đồng bạc xanh đã tăng khiến dầu vốn được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với người mua trên toàn cầu. Tại Mỹ, dữ liệu kinh tế cho thấy, hoạt động sản xuất trong tháng 11 của quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, do giá cả tăng cao vì tác động của thuế nhập khẩu, nhu cầu suy yếu.

Trước diễn biến giá thế giới, một số thương nhân đầu mối xăng dầu trong nước dự báo, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần tới có thể giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính đến hôm nay ở mức cao nhất 770 đồng/lít.

Sáng 22.11, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: