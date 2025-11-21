Hôm nay (21.11), theo kế hoạch, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các hoạt động giao dịch với 2 tập đoàn dầu lớn của Nga là Rosneft và Lukoil sẽ có hiệu lực. Riêng Lukoil sẽ có thời hạn đến ngày 13.12 để thoái vốn khỏi danh mục đầu tư quốc tế. Các nhà phân tích đánh giá đợt trừng phạt lần này tạo tâm lý lo ngại trên thị trường và thực sự là bước ngoặt lớn.

Trong khi đó, thị trường đang ngóng thông tin liên quan đề xuất hòa bình mới của Mỹ, với mong đợi sớm kết thúc xung đột Nga - Ukraine. Nếu việc đàm phán hòa bình tiến triển, lệnh trừng phạt trên có thể bị trì hoãn hoặc dỡ bỏ. Hiện tại, thị trường biến động liên tục theo thông tin các bên đưa ra.

Giá dầu thế giới biến động trước kỳ vọng đàm phán hòa bình mới giữa Nga - Ukraine ẢNH: REUTERS

Thực tế, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần ba năm qua, chủ yếu do giá bán bị chiết khấu sâu và nhu cầu từ các khách hàng lớn tại châu Á sụt giảm đáng kể. Theo Bloomberg, trong bốn tuần kết thúc vào ngày 16.11, Nga chỉ thu về trung bình 1,22 tỉ USD mỗi tuần từ xuất khẩu dầu thô - mức thấp nhất kể từ tháng 3.2023 và giảm tới 20% so với cuối tháng 10.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu thô tồn kho của nước này đã giảm mạnh nhưng lượng dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất lại tăng. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại.

Trong nước, chiều 20.11, liên Bộ Công thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng giảm nhẹ đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, dầu diesel giảm 38 đồng/lít, dầu mazut giảm 335 đồng/kg; riêng giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn còn dai dẳng, đặc biệt các đợt tấn công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga...