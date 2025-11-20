Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 20.11.2025: Xăng trong nước giảm đồng loạt từ chiều nay?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/11/2025 08:15 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh sau thông tin hơn 3,5 năm xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm chấm dứt. Diễn biến trên thị trường khiến dự báo giá xăng dầu trong nước thay đổi. Giá xăng tại kỳ điều điều chỉnh chiều nay có thể lùi nhẹ.

Sáng 20.11, giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh, dầu Brent giảm 1,29 USD, tương đương 1,99%, về 63,6 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,33 USD, tương đương 2,19%, xuống 59,34 USD/thùng.

Theo Reuters, Mỹ đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đề nghị Kiev xem xét khuôn khổ hòa bình do Mỹ soạn thảo, bao gồm việc từ bỏ một phần lãnh thổ và một số loại vũ khí. Giới phân tích nhận định triển vọng chiến sự hạ nhiệt có thể tạo điều kiện để nguồn cung dầu của Nga quay trở lại mạnh mẽ hơn, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung.

Chuyên gia năng lượng Scott Shelton tại TP ICAP Group cho hay trên Reuters rằng, với lượng dầu đang lưu thông trên biển, trong kho nổi và số dầu bị trừng phạt, giá dầu hoàn toàn có thể giảm về vùng 50 USD/thùng nếu nguồn cung Nga quay trở lại thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 20.11.2025: Xăng trong nước giảm đồng loạt từ chiều nay?- Ảnh 1.

Xăng trong nước chiều nay có thể giảm nhẹ

ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, việc Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga (dự kiến có hiệu lực từ ngày mai 21.11) đã làm sụt giảm doanh thu dầu mỏ của nước này và được đánh giá là có thể ảnh hưởng đến sản lượng bán ra của Nga trong dài hạn. Tuy vậy, rủi ro địa chính trị hạ nhiệt khiến giới đầu tư chú ý nhiều hơn đến các yếu tố cung - cầu đang yếu.

Các phân tích cho thấy, đà giảm của giá dầu thế giới hôm nay bị hạn chế bởi dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Trong khi đó, theo cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á đến sáng nay, tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay (20.11), giá bán lẻ xăng dầu có thể biến động nhẹ trái chiều. Theo đó, giá xăng và một số mặt hàng dầu có thể giảm nhẹ, trừ mặt hàng dầu hỏa có thể tăng 350 đồng/lít. Tuy vậy, mức giảm của giá xăng gần như đi ngang, ước tính giảm từ 10 - 40 đồng/lít.

Tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam cũng cho thấy, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ tăng nhẹ 0,2% lên mức 20.597 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, dầu diesel có thể giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít. Trong khi giá dầu hỏa được dự báo sẽ tăng 199 đồng lên mức 20.129 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 19.11.2025: Đảo chiều tăng, xăng trong nước biến động thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 19.11.2025: Đảo chiều tăng, xăng trong nước biến động thế nào?

Đà giảm chững lại, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1% trong phiên kết thúc lúc rạng sáng nay. Trong nước, dự báo giá xăng có thể tăng nhẹ trong khi nhiều mặt hàng dầu giảm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
