Giá xăng dầu hôm nay 20.11.2025: Xăng trong nước giảm đồng loạt từ chiều nay?

Theo Reuters, Mỹ đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đề nghị Kiev xem xét khuôn khổ hòa bình do Mỹ soạn thảo, bao gồm việc từ bỏ một phần lãnh thổ và một số loại vũ khí. Giới phân tích nhận định triển vọng chiến sự hạ nhiệt có thể tạo điều kiện để nguồn cung dầu của Nga quay trở lại mạnh mẽ hơn, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung.

Chuyên gia năng lượng Scott Shelton tại TP ICAP Group cho hay trên Reuters rằng, với lượng dầu đang lưu thông trên biển, trong kho nổi và số dầu bị trừng phạt, giá dầu hoàn toàn có thể giảm về vùng 50 USD/thùng nếu nguồn cung Nga quay trở lại thị trường.

Xăng trong nước chiều nay có thể giảm nhẹ ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, việc Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga (dự kiến có hiệu lực từ ngày mai 21.11) đã làm sụt giảm doanh thu dầu mỏ của nước này và được đánh giá là có thể ảnh hưởng đến sản lượng bán ra của Nga trong dài hạn. Tuy vậy, rủi ro địa chính trị hạ nhiệt khiến giới đầu tư chú ý nhiều hơn đến các yếu tố cung - cầu đang yếu.

Các phân tích cho thấy, đà giảm của giá dầu thế giới hôm nay bị hạn chế bởi dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Trong khi đó, theo cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á đến sáng nay, tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay (20.11), giá bán lẻ xăng dầu có thể biến động nhẹ trái chiều. Theo đó, giá xăng và một số mặt hàng dầu có thể giảm nhẹ, trừ mặt hàng dầu hỏa có thể tăng 350 đồng/lít. Tuy vậy, mức giảm của giá xăng gần như đi ngang, ước tính giảm từ 10 - 40 đồng/lít.

Tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam cũng cho thấy, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ tăng nhẹ 0,2% lên mức 20.597 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, dầu diesel có thể giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít. Trong khi giá dầu hỏa được dự báo sẽ tăng 199 đồng lên mức 20.129 đồng/lít.