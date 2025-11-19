Sáng 19.11, giá xăng dầu tăng. Cụ thể, dầu Brent tăng 0,63 USD, tương đương 0,98%, lên 64,83 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,75 USD, tương đương 1,25%, lên 60,66 USD/thùng.
Dầu thế giới có một phiên khá biến động khi thị trường tiếp nhận nhiều thông tin có thể tác động đến giá cả thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 18.11, giá dầu WTI đang ở mức cao nhất trong ngày, gần 61 USD/thùng, việc Tổng thống Mỹ xác nhận bắt đầu phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và liên tục chỉ trích vị Chủ tịch đương nhiệm về mức lãi suất cao khiến thị trường nhiên liệu biến động ngay lập tức.
Theo giới phân tích, triển vọng lãi suất thấp có thể xảy ra nếu chính sách của Fed thay đổi, hạ lãi suất và thúc đẩy nhu cầu năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu Mỹ thay người đứng đầu Fed, qua đó, giúp lãi suất giảm, tạo cú hích cho thị trường nhiên liệu.
Cùng với kỳ vọng chính sách từ Mỹ, thị trường chịu không ít tác động từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng cho hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép đáng kể lên nguồn thu dầu mỏ của Nga và dự kiến sẽ hạn chế dần khối lượng xuất khẩu trong thời gian tới.
Trong một diễn biến khác, báo cáo mới công bố của Ngân hàng Goldman Sachs cho biết giá dầu có xu hướng giảm đến hết năm 2026 do thị trường nhiều khả năng bước vào chu kỳ dư cung kéo dài. Tuy vậy, ngân hàng này lưu ý rằng, nếu xuất khẩu của Nga giảm sâu hơn nữa, dầu Brent hoàn toàn có thể phục hồi và vượt ngưỡng 70 USD/thùng vào giai đoạn 2026 - 2027.
Trong nước, xăng dầu cập nhật theo xu hướng giá thế giới đến sáng nay (19.11) cho thấy, tại kỳ điều chỉnh chiều mai (20.11), giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng nhẹ, mức tăng chưa tới 100 đồng/lít, trong khi dầu diesel được dự báo giảm đến 200 đồng/lít, dầu hỏa tăng 130 đồng/lít và dầu mazut giảm 250 đồng/kg. Các dự báo của thương nhân đầu mối chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có điều chỉnh.
