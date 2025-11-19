Sáng 19.11, giá xăng dầu tăng. Cụ thể, dầu Brent tăng 0,63 USD, tương đương 0,98%, lên 64,83 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,75 USD, tương đương 1,25%, lên 60,66 USD/thùng.

Dầu thế giới có một phiên khá biến động khi thị trường tiếp nhận nhiều thông tin có thể tác động đến giá cả thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 18.11, giá dầu WTI đang ở mức cao nhất trong ngày, gần 61 USD/thùng, việc Tổng thống Mỹ xác nhận bắt đầu phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và liên tục chỉ trích vị Chủ tịch đương nhiệm về mức lãi suất cao khiến thị trường nhiên liệu biến động ngay lập tức.

Theo giới phân tích, triển vọng lãi suất thấp có thể xảy ra nếu chính sách của Fed thay đổi, hạ lãi suất và thúc đẩy nhu cầu năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu Mỹ thay người đứng đầu Fed, qua đó, giúp lãi suất giảm, tạo cú hích cho thị trường nhiên liệu.

Xăng dầu trong nước có thể biến động trái chiều trong tuần này ẢNH: Đ.N.T

Cùng với kỳ vọng chính sách từ Mỹ, thị trường chịu không ít tác động từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng cho hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép đáng kể lên nguồn thu dầu mỏ của Nga và dự kiến sẽ hạn chế dần khối lượng xuất khẩu trong thời gian tới.