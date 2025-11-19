Trong một diễn biến khác, báo cáo mới công bố của Ngân hàng Goldman Sachs cho biết giá dầu có xu hướng giảm đến hết năm 2026 do thị trường nhiều khả năng bước vào chu kỳ dư cung kéo dài. Tuy vậy, ngân hàng này lưu ý rằng, nếu xuất khẩu của Nga giảm sâu hơn nữa, dầu Brent hoàn toàn có thể phục hồi và vượt ngưỡng 70 USD/thùng vào giai đoạn 2026 - 2027.

Trong nước, xăng dầu cập nhật theo xu hướng giá thế giới đến sáng nay (19.11) cho thấy, tại kỳ điều chỉnh chiều mai (20.11), giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng nhẹ, mức tăng chưa tới 100 đồng/lít, trong khi dầu diesel được dự báo giảm đến 200 đồng/lít, dầu hỏa tăng 130 đồng/lít và dầu mazut giảm 250 đồng/kg. Các dự báo của thương nhân đầu mối chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có điều chỉnh.