Giá xăng dầu hôm nay 15.11.2025: Tăng mạnh

Sáng 15.11, giá xăng dầu bật tăng mạnh. Đóng phiên cuối tuần, giá dầu Brent tăng 1,38 USD/thùng, tương đương 2,19%, lên 64,39 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 1,4 USD/thùng, tương đương 2,39%, lên 60,09 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong phiên cuối tuần đẩy giá 2 loại dầu chuẩn tăng trên dưới 1% trong tuần này.

Theo Reuters, thị trường đã phản ứng ngay lập tức sau thông tin có các cuộc tấn công mới của Ukraine bằng máy bay không người lái vào cảng Novorossiysk - một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Nga. Lo lắng thị trường có thể bị gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng.

Các nhà phân tích bình luận, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga gây hư hại nhiều và có thể bị tác động mạnh hơn các cuộc tấn công trước đó bởi cuộc tấn công này có thể gây ra gián đoạn nhiên liệu kéo dài. Theo Reuters, cảng Novorossiisk đã tạm dừng xuất khẩu khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, tương đương 2% nguồn cung toàn cầu và công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft của Nga cũng buộc phải tạm ngừng cung cấp dầu cho cảng này.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu của Nga cũng được dự báo bị kìm hãm hơn do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Lệnh cấm giao dịch với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga chính thức có hiệu lực sau ngày 21.11 tới.

Các nhà phân tích nhận định, những yếu tố trên đang hỗ trợ giá dầu thế giới tăng.

Trong khi đó, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến sáng nay, ước tính giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành tuần tới có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu diesel giảm nhẹ.

Sáng 14.11, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 và 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

