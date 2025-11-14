Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 14.11.2025: Biến động, trong nước tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/11/2025 09:09 GMT+7

Sau khi lao dốc mất khoảng 4%, giá dầu thế giới tăng nhẹ. Thị trường có dấu hiệu biến động khó lường trong bối cảnh lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh có tăng có giảm.

Sáng 14.11, đà giảm của giá xăng dầu chững lại và nhích nhẹ. Theo đó, giá dầu Brent tăng 0,3 USD/thùng, lên mức 63 USD/thùng; dầu WTI nhích 0,2 USD, lên 58,69 USD/thùng.

Các dự báo cho thấy, giá dầu sẽ giao dịch quanh mốc 60 USD/thùng trong bối cảnh nguồn cung dầu từ Nga có thể gián đoạn trong ngắn hạn khi các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn có hiệu lực. Theo Reuters, đà tăng giá bị hạn chế sau khi Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố báo cáo cho thấy, tồn kho dầu thô tăng mạnh hơn dự báo, trong khi mức giảm tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất trong tuần trước lại thấp hơn kỳ vọng.

Giá xăng trong nước vừa được điều chỉnh tăng

Tại Mỹ, EIA cho biết, dự trữ dầu thô tăng 6,4 triệu thùng lên 427,6 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều hơn so với dự báo tăng 1,96 triệu thùng theo khảo sát của Reuters trước đó. Viện Dầu khí Mỹ (API) cũng cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7.11.

Các dự báo cho thấy, nguồn cung toàn cầu có khả năng dư thừa lớn hơn vào năm sau do sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ, khiến giá dầu chịu thêm áp lực giảm hơn là tăng.

Trong khi đó, chiều hôm qua (13.11), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước theo hướng có tăng, có giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, dầu diesel tăng 541 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít và dầu mazut giảm 246 đồng/kg. 

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu phổ biến trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON92 19.844 đồng/lít, xăng RON 95-II 20.576 đồng/lít, dầu diesel 19.864 đồng/lít, dầu hỏa 19.935 đồng/lít, dầu mazut 14.074 đồng/kg.


