Các phân tích cho thấy, thị trường chịu sức ép từ báo cáo mới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tương đương với nhu cầu vào năm 2026,. Tức là cả cung lẫn cầu đều cân bằng, khác so với dự báo trước đó của nhóm là thiếu hụt nguồn cung vào năm 2026.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng đưa ra báo cáo “Triển vọng năng lượng thế giới” hằng năm, dự đoán nhu cầu dầu có thể tiếp tục tăng cho đến năm 2050. Dự báo này cũng đáng chú ý do trước đó, IEA luôn cho rằng, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này.

Xăng có thể tăng nhẹ từ chiều nay (13.11) ẢNH: TN

Trên Reuters, nhà phân tích trước đó đã nhấn mạnh tình trạng dư cung dầu đang kìm hãm đà tăng giá. Thế nên, chính OPEC+ cũng tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý đầu năm tới, sau nhiều tháng tăng sản lượng liên tục để giành lại thị phần.

Trong nước, bất chấp giá dầu lao dốc gần 4% trong phiên vừa qua, các dự báo từ nhà nhập khẩu sáng nay vẫn bảo lưu quan điểm các mặt hàng xăng dầu sẽ tăng giá tại kỳ điều hành chiều nay (13.11). Đại diện một thương nhân đầu mối khu vực phía nam cho hay, tuy giá dầu đột ngột lao dốc trước thời điểm điều chỉnh giá, song tuần trước, giá thế giới tăng, nên tính bình quân trong 1 tuần, giá xăng dầu chiều nay vẫn có xu hướng tăng.

Dự báo của một số thương nhân xăng dầu đưa ra là giá xăng có thể tăng khoảng 150 đồng/lít; giá dầu tăng khoảng 550 đồng/lít, trừ dầu mazut giảm nhẹ. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam lại đưa ra dự báo chiều nay, giá xăng có thể nhích nhẹ hoặc đi ngang; giá dầu tăng từ 2,2 - 2,3%, trừ dầu mazut giảm khoảng 315 đồng/kg.