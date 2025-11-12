Giá xăng dầu hôm nay 12.11.2025: Biến động, xăng trong nước ngày mai tăng hay giảm?

Sáng 12.11, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,1 USD/thùng, tương đương 1,72%, lên 65,16 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,91 USD/thùng, tương đương 1,51%, lên 61,04 USD/thùng.



Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga gây ảnh hưởng đến thị trường dầu thô và cả các sản phẩm tinh chế. Bởi lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn của Nga, làm giảm lượng dầu tinh chế xuất khẩu. Các nhà phân tích cho rằng, việc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu do lệnh trừng phạt khiến giá dầu duy trì đà tăng, bất chấp tình trạng dư thừa dầu thô.

Trong khi đó, theo Reuters, lượng dầu dự trữ trên tàu ở vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong những tuần gần đây. Một số nhà máy lọc dầu ở 2 thị trường lớn này đã chuyển sang mua dầu từ Trung Đông và các nơi khác.

Giá xăng có thể tăng nhẹ từ chiều mai (13.11) ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, đà tăng của giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc mở cửa trở lại của chính phủ Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng về nhu cầu. Tuy nhiên, các phân tích chỉ ra, những lo ngại về tình trạng dư cung dầu thô vẫn đang kìm hãm đà tăng này. Đầu tháng này, OPEC+ đã nhất trí thông qua kế hoạch tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, nhưng đồng thời tạm dừng kế hoạch tăng thêm trong quý đầu năm 2026 để tránh tình trạng dư cung quá lớn.

Theo dự báo, thị trường dầu mỏ năm tới sẽ đối mặt với tình trạng dư cung, các hợp đồng dầu tương lai đang chịu áp lực giảm giá nhiều hơn tăng.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (13.11) có thể tăng đồng loạt, ngoại trừ dầu mazut. Theo đó, mức tăng đối với các mặt hàng xăng trên dưới 100 đồng/lít; mức tăng đối với dầu diesel và dầu hỏa gần 500 đồng/lít; dầu mazut được dự báo giảm nhẹ hơn 200 đồng/kg.



