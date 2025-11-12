Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 12.11.2025: Biến động, xăng trong nước ngày mai tăng hay giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/11/2025 09:03 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng gần 1 USD/thùng trong bối cảnh lo ngại dư cung dai dẳng. Điều này càng củng cố cho dự đoán giá xăng dầu trong nước có thể tăng tiếp tại kỳ điều hành giá chiều mai (13.11).

Sáng 12.11, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,1 USD/thùng, tương đương 1,72%, lên 65,16 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,91 USD/thùng, tương đương 1,51%, lên 61,04 USD/thùng.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga gây ảnh hưởng đến thị trường dầu thô và cả các sản phẩm tinh chế. Bởi lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn của Nga, làm giảm lượng dầu tinh chế xuất khẩu. Các nhà phân tích cho rằng, việc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu do lệnh trừng phạt khiến giá dầu duy trì đà tăng, bất chấp tình trạng dư thừa dầu thô.

Trong khi đó, theo Reuters, lượng dầu dự trữ trên tàu ở vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong những tuần gần đây. Một số nhà máy lọc dầu ở 2 thị trường lớn này đã chuyển sang mua dầu từ Trung Đông và các nơi khác.

Giá xăng dầu hôm nay 12.11.2025: Biến động, xăng trong nước ngày mai tăng hay giảm?- Ảnh 1.

Giá xăng có thể tăng nhẹ từ chiều mai (13.11)

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, đà tăng của giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc mở cửa trở lại của chính phủ Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng về nhu cầu. Tuy nhiên, các phân tích chỉ ra, những lo ngại về tình trạng dư cung dầu thô vẫn đang kìm hãm đà tăng này. Đầu tháng này, OPEC+ đã nhất trí thông qua kế hoạch tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, nhưng đồng thời tạm dừng kế hoạch tăng thêm trong quý đầu năm 2026 để tránh tình trạng dư cung quá lớn.

Theo dự báo, thị trường dầu mỏ năm tới sẽ đối mặt với tình trạng dư cung, các hợp đồng dầu tương lai đang chịu áp lực giảm giá nhiều hơn tăng.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (13.11) có thể tăng đồng loạt, ngoại trừ dầu mazut. Theo đó, mức tăng đối với các mặt hàng xăng trên dưới 100 đồng/lít; mức tăng đối với dầu diesel và dầu hỏa gần 500 đồng/lít; dầu mazut được dự báo giảm nhẹ hơn 200 đồng/kg.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2025: Xăng trong nước sắp có đợt tăng

Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2025: Xăng trong nước sắp có đợt tăng

Giá dầu thế giới giữ đà tăng khi kết thúc phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung. Dự báo giá xăng dầu trong nước tuần này sẽ tăng nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2025: Tuần giảm gần 2%

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng trong nước Giá dầu giá xăng dầu hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận