Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2025: Tuần giảm gần 2%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/11/2025 09:28 GMT+7

Giá dầu phục hồi nhẹ trong phiên kết thúc tuần này nhưng tính chung thì giá dầu thế giới giảm khoảng 2%. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng nhẹ trong tuần tới.

Sáng 8.11, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,25 USD, tương đương 0,39%, lên 63,63 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,32 USD, tương đương 0,54%, lên 59,75 USD/thùng. Tuy nhiên, cả hai loại dầu đều giảm khoảng 2% trong tuần này do nguồn cung toàn cầu tăng mạnh nhờ chính sách tăng sản lượng.

Giá dầu ngóng chờ kết quả cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng. 

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Hungary vẫn duy trì sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số đồng minh trong Liên minh châu Âu và NATO. Thế nên, các nhà quan sát đang theo dõi sát cuộc gặp nhằm xem liệu có thỏa thuận nào được đưa ra để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí của Nga là Lukoil và Rosneft hay không.

Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2025: Tuần giảm gần 2%- Ảnh 1.

Xăng trong nước hướng tới tuần tăng nhẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, giá dầu cũng đang bị áp lực từ việc cắt giảm các chuyến bay vì thiếu nhân viên kiểm soát không lưu, hệ quả của việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến họ không được trả lương. Việc cắt giảm các chuyến bay đã khiến nhu cầu sử dụng dầu diesel sụt giảm đáng kể. Thiếu nhân sự kiểm soát không lưu đã gây gián đoạn hoạt động vận tải hành khách và ảnh hưởng đến thị trường năng lượng.

Ở chiều ngược lại, các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu nhằm vào Nga và Iran đang làm gián đoạn nguồn cung cho hai thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Diễn biến này phần nào giúp giá dầu toàn cầu giữ được sự ổn định trong bối cảnh dư cung gia tăng. Dữ liệu từ cơ quan hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 48,36 triệu tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường châu Á, giá xăng dầu thành phẩm tăng nhẹ theo giá dầu thế giới. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ trong tuần tới.

Sáng 8.11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau: 

Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2025: Tuần giảm gần 2%- Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 7.11.2025: Đồng loạt giảm

Giá xăng dầu hôm nay 7.11.2025: Đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới giữ đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh thị trường lo ngại dư cung. Trong nước, giá xăng cũng vừa được điều chỉnh giảm nhẹ, giá dầu tăng nhẹ.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới xăng trong nước tổng thống mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận