Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2025: Tuần giảm gần 2%

Sáng 8.11, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,25 USD, tương đương 0,39%, lên 63,63 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,32 USD, tương đương 0,54%, lên 59,75 USD/thùng. Tuy nhiên, cả hai loại dầu đều giảm khoảng 2% trong tuần này do nguồn cung toàn cầu tăng mạnh nhờ chính sách tăng sản lượng.



Giá dầu ngóng chờ kết quả cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Hungary vẫn duy trì sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số đồng minh trong Liên minh châu Âu và NATO. Thế nên, các nhà quan sát đang theo dõi sát cuộc gặp nhằm xem liệu có thỏa thuận nào được đưa ra để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí của Nga là Lukoil và Rosneft hay không.

Xăng trong nước hướng tới tuần tăng nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, giá dầu cũng đang bị áp lực từ việc cắt giảm các chuyến bay vì thiếu nhân viên kiểm soát không lưu, hệ quả của việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến họ không được trả lương. Việc cắt giảm các chuyến bay đã khiến nhu cầu sử dụng dầu diesel sụt giảm đáng kể. Thiếu nhân sự kiểm soát không lưu đã gây gián đoạn hoạt động vận tải hành khách và ảnh hưởng đến thị trường năng lượng.

Ở chiều ngược lại, các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu nhằm vào Nga và Iran đang làm gián đoạn nguồn cung cho hai thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Diễn biến này phần nào giúp giá dầu toàn cầu giữ được sự ổn định trong bối cảnh dư cung gia tăng. Dữ liệu từ cơ quan hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 48,36 triệu tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường châu Á, giá xăng dầu thành phẩm tăng nhẹ theo giá dầu thế giới. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ trong tuần tới.

Sáng 8.11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau: