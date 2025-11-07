Theo Reuters, thị trường dầu toàn cầu ghi nhận giảm phiên thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung nhưng nhu cầu giảm. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) quyết định tăng sản lượng trong tháng cuối năm, trong khi các nhà sản xuất ngoài nhóm này lại tiếp tục mở rộng khai thác.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu cũng đang có dấu hiệu chững lại. Theo JPMorgan, mức tăng trưởng nhu cầu dầu chỉ đạt 850.000 thùng mỗi ngày, thấp hơn so với dự báo trước đó là 900.000 thùng/ngày.

Giá xăng trong nước giảm nhẹ ẢNH: TN

Tuy nhiên, một phần tác động đã được giảm nhẹ, nhờ lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau các lệnh trừng phạt gần đây nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Các phân tích cho thấy, dù sản lượng từ OPEC+ đang tăng nhưng lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga trong thời gian tới. Trong khi đó, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Ả Rập Xê Út đã giảm mạnh giá dầu thô cho người mua châu Á vào tháng 12, nhằm ứng phó với nguồn cung dồi dào.

Trong nước, chiều hôm qua (6.11), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít; dầu diesel tăng 120 đồng/lít, dầu hỏa tăng 124 đồng/lít và dầu mazut giảm 319 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 7.11, bảng giá bán lẻ xăng dầu theo Petrolimex công bố như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 và 2 sau điều chỉnh ngày 6.11 của Petrolimex



