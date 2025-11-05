Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 5.11.2025: Trong nước và thế giới trái chiều

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/11/2025 08:58 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm nhẹ do lo ngại dư cung và nhu cầu suy yếu tại châu Á, đồng USD tăng mạnh. Tuy vậy, giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng nhẹ tại kỳ điều hành giá chiều mai (6.11).

Sáng 5.11, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 0,45 USD, tương đương 0,7%, xuống 64,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,49 USD, tương đương 0,8%, xuống 60,56 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu đang chịu áp lực do đồng USD tăng mạnh, việc chính phủ Mỹ đóng cửa có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Đến nay, một số ngân hàng lớn của Mỹ cảnh báo nguy cơ bán tháo trên thị trường chứng khoán. Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 35 của đợt đóng cửa, ngang bằng kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Tác động từ việc chính phủ ngừng hoạt động ngày càng rõ rệt như chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo bị tạm dừng, nhiều nhân viên liên bang từ sân bay, lực lượng an ninh đến quân đội không được trả lương. Nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng khi các báo cáo chính thức không được công bố do thiếu dữ liệu.

Giá xăng dầu hôm nay 5.11.2025: Trong nước và thế giới trái chiều- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, theo Reuters, tại châu Á, hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 10 giảm mạnh nhất trong hơn 1,5 năm qua. Việc khối OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng dầu trong tháng cuối năm nay và tạm dừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý đầu năm 2026 được các nhà quan sát đánh giá nguy cơ dư cung. Khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC tiếp tục tăng trong tháng 10 sau thỏa thuận này, dù tốc độ tăng đã chậm lại so với các tháng mùa hè.

Hôm nay, thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo tồn kho dầu thô mới nhất từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố trong ngày mai 6.11. Theo khảo sát sơ bộ của Reuters, lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến sáng nay, một số nhà nhập khẩu xăng dầu ước tính, xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (6.11) tăng nhẹ, mức tăng trên dưới 100 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut giảm 270 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2025: Trong nước sắp có đợt tăng nhẹ?

Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2025: Trong nước sắp có đợt tăng nhẹ?

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh lo ngại về dư cung giảm. Xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ trong tuần này.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu giá xăng dầu hôm nay OPEC+
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận