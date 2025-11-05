Giá xăng dầu hôm nay 5.11.2025: Trong nước và thế giới trái chiều

Sáng 5.11, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 0,45 USD, tương đương 0,7%, xuống 64,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,49 USD, tương đương 0,8%, xuống 60,56 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu đang chịu áp lực do đồng USD tăng mạnh, việc chính phủ Mỹ đóng cửa có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Đến nay, một số ngân hàng lớn của Mỹ cảnh báo nguy cơ bán tháo trên thị trường chứng khoán. Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 35 của đợt đóng cửa, ngang bằng kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Tác động từ việc chính phủ ngừng hoạt động ngày càng rõ rệt như chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo bị tạm dừng, nhiều nhân viên liên bang từ sân bay, lực lượng an ninh đến quân đội không được trả lương. Nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng khi các báo cáo chính thức không được công bố do thiếu dữ liệu.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, theo Reuters, tại châu Á, hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 10 giảm mạnh nhất trong hơn 1,5 năm qua. Việc khối OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng dầu trong tháng cuối năm nay và tạm dừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý đầu năm 2026 được các nhà quan sát đánh giá nguy cơ dư cung. Khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC tiếp tục tăng trong tháng 10 sau thỏa thuận này, dù tốc độ tăng đã chậm lại so với các tháng mùa hè.

Hôm nay, thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo tồn kho dầu thô mới nhất từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố trong ngày mai 6.11. Theo khảo sát sơ bộ của Reuters, lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến sáng nay, một số nhà nhập khẩu xăng dầu ước tính, xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (6.11) tăng nhẹ, mức tăng trên dưới 100 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut giảm 270 đồng/kg.