Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2025: Trong nước sắp có đợt tăng nhẹ?

Sáng 4.11, giá xăng dầu đi ngang, dầu Brent nhích 0,12 USD, đóng phiên lúc rạng sáng ở mức 64,89 USD/thùng; dầu WTI nhích 0,07 USD lên 61,05 USD/thùng.

Theo các phân tích, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong quý cuối năm không gây áp lực lớn lên giá dầu. Bởi điều này được cân bằng nhờ kế hoạch tạm ngừng nâng hạn ngạch sản lượng trong quý đầu năm sau.



Trong khi đó, Ngân hàng Morgan Stanley nâng dự báo giá dầu Brent trong nửa đầu năm 2026 lên 60 USD/thùng, trước đó, ngân hàng này dự báo 57,5 USD/thùng và cho rằng quyết định tạm dừng tăng hạn ngạch của OPEC+, cùng những diễn biến liên quan đến dầu mỏ của Nga, là yếu tố hỗ trợ giá.

Xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong phiên điều chỉnh tuần này ẢNH: Đ.N.T

Tháng trước, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, thị trường dầu toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm sau; còn OPEC nói cung - cầu về năng lượng sẽ cân bằng vào năm 2026.

Tuy vậy, các chuyên gia năng lượng khuyến cáo không nên quá bi quan về triển vọng giá dầu, trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với nhiều biến động. Thị trường châu Á - khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất. Nhu cầu dầu của Trung Quốc đã chậm lại kể từ năm 2020, do nước này chuyển hướng sang năng lượng xanh. Tuy nhiên, các dự báo vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu ngày càng tăng tại Ấn Độ.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ tăng nhẹ tại kỳ điều chỉnh giá tuần này. Mức tăng ước tính trên dưới 100 đồng/lít. Sáng 4.11, giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:



