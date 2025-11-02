Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 2.11.2025: Xăng dầu trong nước tuần tới thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/11/2025 06:00 GMT+7

Giá dầu thế giới có phiên cuối tuần tăng nhẹ, tuy vậy, tính cả tuần, giá dầu giảm nhẹ. Dự báo, giá trong nước có xu hướng quay đầu giảm trong kỳ điều hành tuần tới.

Sáng 2.11, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ chốt phiên giao dịch cuối tuần. Theo đó, giá dầu thô Brent tăng 0,7% lên 65 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,68% lên sát mốc 61 USD/thùng.

Tuy vậy, tính cả tuần, giá dầu giảm nhẹ và nếu tính cả tháng 10, cả 2 loại dầu chuẩn này cũng giảm hơn 2% do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tăng sản lượng.

Giá dầu thế giới có phiên giao dịch cuối tuần đầy biến động, bật tăng khi một số hãng truyền thông đưa tin rằng Mỹ có thể tiến hành không kích Venezuela trong vài giờ tới, nhưng giá dầu nhanh chóng được điều chỉnh ngay sau đó khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận thông tin này.

Giá xăng dầu hôm nay 2.11.2025: Xăng dầu trong nước tuần tới thế nào?- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong tuần này

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, các nguồn tin của Reuters cho biết, Ả Rập Xê Út - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - có thể giảm giá bán dầu thô giao tháng 12 năm nay cho khách hàng châu Á xuống mức thấp, báo hiệu xu hướng giảm giá dầu trong thời gian tới.

Trong diễn biến khác, giá dầu cũng chịu sức ép sau khi số liệu chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp.

Về nguồn cung, OPEC+ đang nghiêng về khả năng tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, trước thềm cuộc họp của khối vào chủ nhật tới. Tuy vậy, một số thông tin cho rằng, các thành viên nhóm này "gần như không còn nhiều khả năng để tăng sản lượng đáng kể".

Trên thị trường châu Á, giá xăng thành phẩm cũng giảm nhẹ, đóng phiên cuối tuần ở mức 81,78 USD/thùng đối với xăng RON 95-III, xăng E5 RON 92-II ở mức 78,96 USD/thùng; giá dầu lại nhích nhẹ, đóng phiên ở mức 92,02 USD/thùng dầu diesel và 91,51 USD/thùng dầu hỏa.

